Mueren ahogados una mujer y sus dos hijos menores de edad en el río Esca en Roncal
El suceso ha ocurrido este miércoles por la tarde en una zona de baño situada junto a una presa.
Una mujer y sus dos hijos menores de edad han fallecido este miércoles ahogados en el río Esca, a su paso por la localidad navarra de Roncal.
Según ha informado la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido, el suceso ha ocurrido sobre las 16:40 horas.
Hasta el lugar se han movilizado efectivos de los Bomberos de Navascués y varios equipos médicos de Osasunbidea, además de agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.
Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida de las tres víctimas, vecinas de Roncal.
Tres días de luto oficial
En un comunicado, el Ayuntamiento de Roncal ha indicado que ha decidido declarar tres días de luto oficial, por lo que se colocará la bandera oficial a media asta y no se celebrarán actos oficiales durante esas lsa próximas 72 horas.
"Ante el trágico fallecimiento de tres vecinos y vecinas de una misma familia acaecido esta tarde, el Ayuntamiento de Roncal quiere mostrar en nombre de todo el pueblo su consternación por el suceso, su solidaridad con los familiares y amigos de las personas fallecidas y su disposición para colaborar con las familias afectadas en cualquier trámite que sea necesario llevar a cabo", ha señalado el Consistorio.
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