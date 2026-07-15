FIESTAS DE BAIONA 2026
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¡Estalla la fiesta en Baiona: el Rey León enciende cinco días de fiesta!

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Baioanko Besten Hasiera 2026 argazkia -
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lehertu da festa Baionan: Leon Erregeak piztu du bost eguneko jaia!
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EITB

Última actualización

La fiesta ha estallado oficialmente en Baiona hoy a las 17:00 de la tarde, junto a los gritos de miles de personas reunidas en la plaza del Ayuntamiento. El lanzamiento de las llaves ha corrido a cargo de la escritora Marie Darrieussecq, la presentadora de televisión Maya Lauqué y el chef Jean-Claude Tellechea, acompañados por la música de los cantantes Pantxoa y Peio.

Baiona Fiestas Lapurdi Sociedad

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