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Bilbao cobrará 10 euros por metro cuadrado al año a las viviendas que lleven vacías más de dos años

El Ayuntamiento llevará a cabo esta medida medida en 2027, y tramitará una ordenanza para movilizar 1.565 pisos deshabitados hacia el mercado del alquiler en plena crisis de acceso a la vivienda.
Bilboko Udala Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Bilbao. Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Bilbok urtean 10 euro kobratuko ditu metro koadro bakoitzeko bi urtez baino gehiagoz hutsik dauden etxebizitzei
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Agencias | EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Bilbao comenzará a aplicar a partir de 2027 un canon de 10 euros por metro cuadrado útil al año a las viviendas que permanezcan deshabitadas durante más de dos años, sin una causa justificada. La medida formará parte de una nueva ordenanza municipal que el Área de Vivienda prevé llevar a aprobación en los primeros meses del año, con el objetivo de incentivar la salida de pisos vacía al mercado.

La futura normativa se apoyará en el Decreto 149/2021 del Gobierno Vasco sobre vivienda deshabitada y pretende dar respuesta a la creciente crisis habitacional que atraviesa la ciudad.

La concejala de Vivienda, Yolanda Díez, ha defendido que mantener inmuebles vacíos "supone un despilfarro de recursos y un incumplimiento de la función social de la vivienda". Además, Díez ha destacado que el desarrollo de esta ordenanza era un compromiso recogido en el acuerdo de gobierno.

Viviendas deshabitadas

Según el inventario actualizado por el Ayuntamiento, en Bilbao existen al menos 6.935 viviendas con indicios de estar deshabitadas, lo que representa el 4,2 % del parque residencial. De ellas, se estima que 1.565 llevan vacíos dos o más años, por lo que serán el principal objetivo de esta iniciativa.

El Consistorio aclara que este inventario es únicamente una herramienta de diagnóstico y que ninguna vivienda será considerada oficialmente deshabitada hasta que entre en vigor la ordenanza y se compruebe que cumple los requisitos legales. Además, el Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña de información y sensibilización dirigida especialmente a las personas propietarias.

Apoyo al alquiler

Con ello, el Ayuntamiento busca aumentar la oferta de vivienda asequible en una ciudad declarada zona de mercado tensionado desde octubre de 2025.

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