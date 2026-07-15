Baiona se viste de blanco y rojo para dar la bienvenida a sus fiestas
La capital labortana celebrará sus fiestas entre el 15 y el 20 de julio. Durante estos cinco días el centro de la ciudad se convertirá en el epicentro de la fiesta. Entre los centenares de actos programados en la agenda, destaca el concierto que ofrecerá la banda En Tol Sarmiento (ETS) el viernes por la noche en la plaza del Ayuntamiento.
Apenas terminados los sanfermines, Baiona toma el testigo. La fiesta arranca a las 17:00 horas de esta tarde en la plaza del Ayuntamiento, momento en el que el Rey León asume la guía de la ciudad durante los siguientes cinco días. Se espera la llegada de más de un millón de personas a la capital labortana durante estas jornadas.
La edición de este año incluye una novedad histórica, ya que por primera vez el balcón del Ayuntamiento abre sus puertas a la ciudadanía. El tradicional lanzamiento de las llaves correrá a cargo de la escritora Marie Darrieussecq, la presentadora de televisión Maya Lauqué y el chef Jean-Claude Tellechea, en un acto que cuenta además con el acompañamiento musical del histórico dúo Pantxoa eta Peio.
A partir de ese momento, la fiesta no parará hasta el próximo 19 de julio. Las calles de la localidad se llenarán de charangas, bandas y grupos musicales gracias a los centenares de actos programados para estos días. Los niños celebrarán su gran día el jueves 16 de julio y, el viernes 17, la banda alavesa En Tol Sarmiento (ETS) ofrecerá un concierto en la Plaza del Ayuntamiento.
Asimismo, Baiona Ttipia (Petit Bayonne) acoge exhibiciones de danzas tradicionales y de deporte rural. Además, este año Karrikaldi —el emblemático encuentro de cultura vasca en la calle— celebra su 20.º aniversario.
Más de 1000 agentes garantizan la seguridad en Baiona
Más de 1000 agentes vigilarán este año las fiestas de Baiona para garantizar la seguridad en la ciudad. Además de prevenir las agresiones sexuales, las autoridades pretenden evitar los casos de violencia extrema ocurridos en 2023 y 2024. Asimismo, han hecho un llamamiento especial a los padres para que actúen con responsabilidad ante el consumo de alcohol de sus hijos menores de edad.
Un año más, quienes no residan en Baiona deberán pagar una tasa de 15 euros para acceder al recinto festivo. La pulsera de acceso será gratuita para los menores de 16 años, los trabajadores locales y los ciudadanos empadronados.
Este sistema de control será obligatorio desde las 10:00 horas del viernes 17 de julio hasta la medianoche del domingo 19. En cambio, durante las jornadas del miércoles y el jueves, el acceso será completamente libre y gratuito para todo el mundo.
Las autoridades han habilitado un total de ocho puntos de control oficiales en las entradas del perímetro, donde el personal de seguridad inspeccionará mochilas y revisará las pulseras de manera individual.
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