Baiona se viste de blanco y rojo para dar la bienvenida a sus fiestas

Apenas terminados los sanfermines, Baiona toma el testigo. La fiesta arranca a las 17:00 horas de esta tarde en la plaza del Ayuntamiento, momento en el que el Rey León asume la guía de la ciudad durante los siguientes cinco días. Se espera la llegada de más de un millón de personas a la capital labortana durante estas jornadas.

La edición de este año incluye una novedad histórica, ya que por primera vez el balcón del Ayuntamiento abre sus puertas a la ciudadanía. El tradicional lanzamiento de las llaves correrá a cargo de la escritora Marie Darrieussecq, la presentadora de televisión Maya Lauqué y el chef Jean-Claude Tellechea, en un acto que cuenta además con el acompañamiento musical del histórico dúo Pantxoa eta Peio.

A partir de ese momento, la fiesta no parará hasta el próximo 19 de julio. Las calles de la localidad se llenarán de charangas, bandas y grupos musicales gracias a los centenares de actos programados para estos días. Los niños celebrarán su gran día el jueves 16 de julio y, el viernes 17, la banda alavesa En Tol Sarmiento (ETS) ofrecerá un concierto en la Plaza del Ayuntamiento.

Asimismo, Baiona Ttipia (Petit Bayonne) acoge exhibiciones de danzas tradicionales y de deporte rural. Además, este año Karrikaldi —el emblemático encuentro de cultura vasca en la calle— celebra su 20.º aniversario.