Los bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal en Goizueta

Los bomberos están interviniendo para extinguir un incendio forestal declarado este martes en el paraje de Aitasemegi, en el término municipal de Goizueta (Navarra). El fuego afecta a una zona de pasto y hayedo y, por el momento, no se han registrado personas afectadas, según ha informado SOS Navarra.

El centro de coordinación ha recibido el aviso del incendio a las 12:51 horas. Además, ha precisado que el fuego se localiza en una zona de difícil acceso, lo que complica las labores de extinción.

Para hacer frente al incendio se han movilizado efectivos de los parques de bomberos de Cordovilla y Goizueta, así como la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF). En el operativo también participan dos helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente, agentes de la Policía Foral y el alguacil de la zona.