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Donación solidaria a Médicos Sin Fronteras con el dinero recaudado en el partido Euskal Selekzioa-Palestina

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Euskal Selekzioa-Palestina futbol partidan bildutako diruarekin dohaintza solidarioa egin dute
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mugarik Gabeko Medikuak elkarteari dohaintza solidarioa Euskal Selekzioa-Palestina partidan bildutako diruarekin
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EITB

Última actualización

La Federación Vasca de Fútbol ha realizado una donación solidaria a Médicos Sin Fronteras para enviar ayuda humanitaria a Gaza. La donación, de más de 600 000 euros, ha sido posible gracias a la recaudación obtenida en el partido disputado el pasado mes de noviembre entre Euskal Selekzioa y Palestina.

Palestina Franja de Gaza Sociedad

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