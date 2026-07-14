Subijana renueva como presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
El Palacio de Justicia de Bilbao acogerá este martes, día 14, el acto de toma de posesión del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, tras su renovación en el cargo. Además, esta misma semana, el jueves, 16, también tomará posesión el nuevo presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el magistrado Juan Carlos Benito- Butrón.
El acto de este martes está previsto a partir de la una de la tarde en el Palacio de Justicia, con la intervención del propio Iñaki Subijana, que asumirá el cargo.
Iñaki Subijana ostentará durante otros cinco años el cargo de presidente del Tribunal Superior del País Vasco, al que accedió por vez primera el 29 de abril de 2021.
El pleno del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) decidió apoyar la candidatura de Iñaki Subijana como presidente, de nuevo, del Tribunal Superior el pasado 27 de mayo.
Antes, en Gipuzkoa
Antes de acceder a la presidencia del TSJPV, Iñaki Subijana ejerció de presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa entre 2010 y 2021. Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Azpeitia, donde estuvo entre 1990 y 1992.
Tras un periodo en la Audiencia Provincial de Cádiz, en 1995 volvió a San Sebastián, donde ejerció en dos juzgados de la capital guipuzcoana, el de Primera Instancia número 5 y en el Penal número 2. En 2002 accedió a la Audiencia de Gipuzkoa, donde también fue presidente de la Sección Primera antes de dirigir ese tribunal.
Esta misma semana el Palacio de Justicia de Bilbao también acogerá el acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el magistrado Juan Carlos Benito-Butrón. En este caso, será el jueves día 16 a partir de la una de la tarde y, además de Benito-Butrón, también tomará la palabra Iñaki Subijana.
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