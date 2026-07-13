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El Gobierno Vasco no podrá exigir a las subcontratas "las mismas condiciones lingüísticas" que a los funcionarios

El alto tribunal declara firme un fallo del TSJPV, que fue emitido tras un recurso presentado por el sindicado CC. OO.
GRAFCAV886. BILBAO, 24/07/2025.- Alcaldes y alcaldesas, representantes municipales y personalidades del ámbito del euskera de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, ante el TSJPV en la capital vizcaína, donde denuncian la sentencia del Tribunal Supremo sobre el uso del euskera en las instituciones locales.EFE/Luis Tejido
Protesta de representates municipales en contra de las sentencias contra el euskera, en diciembre del pasado año.
Euskaraz irakurri: Jaurlaritzak ezin dizkie funtzionarioen "hizkuntza baldintza berak" eskatu azpikontratutako enpresei
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EITB

Última actualización

El Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula que el Gobierno Vasco pueda exigir a las subcontratas "las mismas condiciones lingüísticas" en relación al conocimiento del euskera que al personal funcionario.

El sindicato CC.OO., promotor del recurso ante el tribunal vasco contra la resolución del Ejecutivo autonómico, ha dado a conocer en una nota la decisión del Supremo.

En su sentencia, el TSJPV anula parte de tres preceptos recogidos en los criterios de uso de las lenguas oficiales en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, publicados en junio de 2023.

En concreto, el primero de ellos es el que planteaba exigir a las empresas subcontratadas por las administraciones públicas prestar el servicio "en las mismas condiciones exigibles a la administración titular".

A juicio del sindicato, esto supone un grave riesgo de despido para el personal de las contratas que no acredite un perfil lingüístico y dificulta su subrogación en el caso de cambio de empresas.

En este sentido, ha recordado que si en la Administración Pública Vasca son "insuficientes" los recursos para aprender euskera "lo son más aún" en las empresas privadas, donde ha señalado que esta formación "está completamente privatizada y recae totalmente sobre los trabajadores".

Los otros dos preceptos están vinculados a la propia plantilla del sector público. Por un lado, anula la posibilidad de obligar al personal que acredite el perfil C1 de su puesto a recibir la formación continua en euskera, así como la posibilidad de no traducir al castellano los documentos originalmente redactados en euskera.

El TS no ha admitido a trámite el recurso de casación que presentó el Gobierno Vasco, y la sentencia es firme. El Ejecutivo de Gasteiz ofrecerá mañana una valoración sobre esta última sentencia, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. 

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