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Jaurlaritzak ezingo dizkie funtzionarioen "hizkuntza baldintza berak" eskatu azpikontratutako enpresei

CC.OO. sindikatuaren helegite bati erantzunez, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak emandako epai bat berretsi du Gorenak. Behin betikoa da erabakia.

GRAFCAV886. BILBAO, 24/07/2025.- Alcaldes y alcaldesas, representantes municipales y personalidades del ámbito del euskera de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, ante el TSJPV en la capital vizcaína, donde denuncian la sentencia del Tribunal Supremo sobre el uso del euskera en las instituciones locales.EFE/Luis Tejido
Udal ordezkarien protesta euskararen aurkako epaien aurka, iazko abenduan.
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EITB

Azken eguneratzea

Auzitegi Gorenak berretsi egin du azpikontratatutako enpresen hizkuntza-baldintzen inguruan EAEko Auzitegi Nagusiak (EAEAN) emandako epaia; hori horrela, Eusko Jaurlaritzak ezingo dizkie eskatu funtzionarioen "hizkuntza-baldintza berak" azpikontratutako enpresetako langileei. 

CC.OO. sindikatuak eraman zuen gaia auzitara eta bera izan da Gorenaren erabakiaren berri eman duena, ohar batean. 

Bere ebazpenean, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak Jaurlaritzak hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideei buruz 2023ko ekainean argitaratutako hiru agindu baliogabetu zituen. 

Bertan behera utzitako lehenengo agindua zen azpikontratatutako enpresek ere administrazio publikoan dauden "baldintza linguistikoak" bermatu behar dituztela. 

Sindikatu espainiarraren iritzian, baldintza horren ondorioz, hizkuntza-eskakizuna egiaztatzen ez duten langileen "kaleratze-arriskua" handia litzateke. 

Baliogabe utzitako beste bi aginduak sektore publikoko plantillari berari lotuta daude: batak dio lanpostuko C1 eta C2 hizkuntza-eskakizunak egiaztatuta dituzten langileek prestakuntza ikastaroak euskaraz jasoko dituztela, aukera baldin badago.

Beste irizpidearen arabera, berriz, beharginek euskara ezagutza egiaztatua badute euskarazko agiriak ez dira itzuliko gaztelaniara. 

CC.OO. uste du euskara ikasteko "baliabideak eskasak" direla Euskal Administrazio Publikoan, eta gaineratu du enpresa pribatuetan "erabat pribatizatuta" eta "langileen gain" dagoela ikasketa prozesua.

Auzitegi Gorenak ez du tramitera onartu Jaurlaritzak aurkeztutako kasazio errekurtsoa, eta emandako epaia behin betikoa da. Gasteizko Gobernuak bihar egingo du balorazioa, astearteroko bileran. 

 

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18:00 - 20:00
Auzitegi Konstituzionala Eusko Jaurlaritza Euskara EAEko Justizia Auzitegi Nagusia Auzitegi Gorena Gizartea

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En cuanto a la reserva de plazas para los alumnos que recurrieron sus bajas calificaciones en euskera, el rector de EHU ha señalado que la respuesta "está contenida en los propios autos judiciales". La reserva de las plazas "es provisional y no asegura la continuidad si la decisión final confirma que, como nosotros creemos, la nota que de euskera tendrá que contar para la media, lo que puede suponer en algunos casos que no se alcanza la nota de corte para el grado en cuestión y se puede perder la plaza", ha explicado.
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Joxerramon Bengoetxea: “Plazak behin behinekoak dira, nahiz eta propio sortu zitzaien”

Joxerramon Bengoetxeak, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, adierazi du euskarazko kalifikazio baxuengatik errekurtsoa aurkeztu zuten ikasleentzako plazak "behin-behinekoak" direla, eta guzti hori "auto judizialetan jasota" dagoela ziurtatu du. Horrenbestez, plaza horiek ez dute bermatzen unibertsitatean jarraitzea; izan ere, euskarako notak batez bestekorako balioko balu, askok plazarik gabe geratuko lirateke. Gainera, errektoreak azaldu duenez, "normaltasunez" ari da aurrera egiten matrikulazio prozesua eta mozketak notak, beste urte batez.

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