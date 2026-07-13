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Sanferminetako "Gaixoa ni", zuzenean

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Udaletxeko plazatik zuzenean.
Sanferminak Iruñea Nafarroa Jaiak Gizartea

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