Ertzaintza 46 urteko gizon baten heriotza ikertzen ari da, Mundakan

Gorpuak kolpeak ditu. Autopsiaren emaitzaren zain, hipotesi guztiak zabalik ditu Ertzaintzak.

Ertzaintzaren ibilgailu bat. Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

Ertzaintzak ikerketa abiatu du 46 urteko gizon baten heriotza argitzeko, Mundakan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. 

Gorpua pasa den igandean aurkitu zuten, 19:00ak aldera, hildakoaren Mundakako etxean. 

Hilotzak kolpeak zituen.

Autopsiaren emaitzaren zain, hipotesi guztiak zabalik ditu Ertzaintzak.

