Bi adin txikiko atxilotu dituzte Gasteizen, gazte bat hiltzen saiatzea egotzita

Erasoa Gasteizko Zaramaga auzoan gertatu da. Biktima (25 urtekoa) konorterik gabe aurkitu dute kalean, bizkarrean bi labankada zituela. 

(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 02/8/2025
Ertzaintzaren ibilgailu bat. Artxiboko argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Ertzaintzak bi adin txikiko (15 eta 16 urtekoak) atxilotu ditu Gasteizen, hilketa saiakera egotzita, 25 urteko gizon bat arma zuriz zauritu dutelakoan. 

Erasoa atzo 20:00ak aldera gertatu zen, Gasteizko Zaramaga auzoan.

Gertaeraren tokira joan ziren ertzainek gazte bat aurkitu zuten lurrean, konorterik gabe eta bizkarrean labankadak zituela. 

Lesio larriak zirela ikusita, Gasteizko ospitale batera eraman zuten.

Halaber, ustezko erasotzaileak identifikatu eta atxilotu egin zituzten.

Bestalde, eginbideak amaitutakoan bi atxilotuak Adingabeen Fiskaltzaren esku utziko dituzte.

