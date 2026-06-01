TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

38 urteko gizon bat hil da Burgin, auto-istripuz

Ezbeharra goizaldean gertatu da. Autoa bidetik atera da eta eraikin baten kontra jo du; oraindik ez da argitu zergatik. 

accidente tráfico Burgui
Argazkia: Foruzaingoa
author image

EITB

Azken eguneratzea

38 urteko gizon bat hil da bart NA-137 errepidean, Burgin (Nafarroa), auto-istripu batean.

Foruzaingoak jakinarazi duenez, ezbeharra 03:56an gertatu da, eta, ondorioz, autoko gidaria hil egin da.

Autoa bidetik atera da eta eraikin baten kontra jo du. Oraindik ez da argitu zerk eragin duen istripua.

Zangoza eta Iruñeko foruzainak istripuaren tokira joan direnerako, 38 urteko gizona (Burgiko bizilaguna) hilda zegoen.

Foruzaingoak ikerketa abiatu du, ezbeharraren nondik norakoak argitzeko. 

Eguneko Titularrak Foruzaingoa Trafiko Istripuak Trafiko istripuen biktimak Nafarroa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Joxerramon Bengoetxea (EHU): “Finantzaketa egokia eskatzen dugu, soldata erakargarriak eskaini eta irakasleak erakartzeko”

Joxerramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektorea elkarrizketatu dute Radio Euskadiko Boulevard saioan, eta, finantzaketari buruz galdetuta, adierazi du “ezinbestean” finantzaketa egokia eskatuko dutela, “baldintza eta soldata erakargarriak” eskaini ahal izateko, “irakasleak erakartzea” lortze aldera. Halaber, azpiegiturekin eta digitalizazioarekin lotutako beharrei aurre egiteko ere finantzaketa egokia beharrezkoa dela nabarmendu du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X