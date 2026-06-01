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Muere un hombre de 38 años en un accidente de tráfico en Burgui

Ha fallecido esta pasada madrugada tras salirse de la vía y chocar con un edificio.
accidente tráfico Burgui

El vehículo accidentado en Burgui (Navarra). Foto: Policía Foral

Euskaraz irakurri: 38 urteko gizon bat hil da Burgin izandako auto istripu batean
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EITB

Última actualización

Un hombre de 38 años ha fallecido esta madrugada tras salirse de la NA-137 y chocar con un edificio con el vehículo que conducía en Burgui (Navarra). 

Según ha informado la Policía Foral, el accidente ha ocurrido a las 03:56 horas de este lunes y el siniestro se ha saldado con el fallecimiento del conductor del vehículo, único ocupante, y vecino de la localidad.

La alerta inicial ha sido emitida de forma automatizada a través del sistema de emergencia (SOS) incorporado en el propio turismo.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado patrullas de la comisaría de Sangüesa y de Pamplona, que solo han podido confirmar el fallecimiento. 

La Policía Foral ha abierto una investigación para determinar las causas exactas del siniestro. 

Titulares de Hoy Policía Foral Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Navarra Sociedad

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