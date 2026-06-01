Muere un hombre de 38 años en un accidente de tráfico en Burgui

Un hombre de 38 años ha fallecido esta madrugada tras salirse de la NA-137 y chocar con un edificio con el vehículo que conducía en Burgui (Navarra).

Según ha informado la Policía Foral, el accidente ha ocurrido a las 03:56 horas de este lunes y el siniestro se ha saldado con el fallecimiento del conductor del vehículo, único ocupante, y vecino de la localidad.

La alerta inicial ha sido emitida de forma automatizada a través del sistema de emergencia (SOS) incorporado en el propio turismo.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado patrullas de la comisaría de Sangüesa y de Pamplona, que solo han podido confirmar el fallecimiento.

La Policía Foral ha abierto una investigación para determinar las causas exactas del siniestro.