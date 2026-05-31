La Delegación del Gobierno en Valencia investiga la agresión de un policía a una mujer que participaba en una protesta de profesores

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha calificado de "inaceptable" un vídeo que está circulando por las redes sociales en el que se ve a un Policía Nacional golpeando por la espalda a una mujer que participaba en una protesta de profesores en València, y ha anunciado que se investigarán los hechos para "depurar responsabilidades".

En el vídeo se ve a la mujer de espaldas caminando por la calzada y como un agente de la Policía Nacional, que lleva cubierta la cabeza con un casco, corre hacia ella y la empuja fuertemente con la porra causando su violenta caída en el suelo. La mujer es atendida por otras personas que se encuentran en el lugar.