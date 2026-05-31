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La Delegación del Gobierno en Valencia investiga la agresión de un policía a una mujer que participaba en una protesta de profesores

En el vídeo se ve a la mujer de espaldas caminando por la calzada y como un agente de la Policía Nacional, que lleva cubierta la cabeza con un casco, corre hacia ella y la empuja fuertemente con la porra causando su violenta caída al suelo.

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Captura de imagen del vídeo viralizado en redes sociales.
Euskaraz irakurri: Irakasleen protesta batean parte hartzen ari zen emakume bati polizia batek egindako erasoa ikertzen ari da Espainiako Gobernuak Valentzian duen Ordezkaritza
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Agencias | EITB

Última actualización

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha calificado de "inaceptable" un vídeo que está circulando por las redes sociales en el que se ve a un Policía Nacional golpeando por la espalda a una mujer que participaba en una protesta de profesores en València, y ha anunciado que se investigarán los hechos para "depurar responsabilidades".

En el vídeo se ve a la mujer de espaldas caminando por la calzada y como un agente de la Policía Nacional, que lleva cubierta la cabeza con un casco, corre hacia ella y la empuja fuertemente con la porra causando su violenta caída en el suelo. La mujer es atendida por otras personas que se encuentran en el lugar.

La delegada del Gobierno ha manifestado, en un mensaje en su cuenta oficial de X, que van a investigar lo ocurrido "de forma exhaustiva para depurar responsabilidades".  ,"Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia", afirma, al tiempo que señala que "éste es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes".

Sindicatos denuncian la "brutal agresión"

Sindicatos docentes han denunciado públicamente la "brutal agresión" sufrida por la mujer  en los alrededores de la Conselleria de Educación.

Por su parte, los representantes de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT -que en estos momentos permanecen en la Conselleria aunque la administración ha dado por acabada la reunión, ya que aseguran que "no se levantarán" de la mesa hasta arrancar un compromiso de un pacto de bases y para reabrir el punto de la subida salarial- han expresado su apoyo a "la compañera que ha sido reprimida por la Policía Nacional".

Asimismo, han lamentado "la carga innecesaria" de la Policía y han deseado a la mujer "una pronta recuperación". 

Comunidad Valenciana España Víctimas de abusos policiales Manifestaciones Educación Sociedad

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