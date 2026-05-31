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Las nuevas exigencias para ejercer de socorrista provocan escasez de personal

(Foto de ARCHIVO) Un socorrista en una piscina de verano REMITIDA / HANDOUT por DANI MARCOS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 30/3/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sorosle izateko eskakizunak zorroztu dira, eta arazoak daude langileak topatzeko
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EITB

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A los socorristas se les pide una formación más rigurosa para trabajar este año, mientras que antes les bastaba con un curso de formación impartido por Cruz Roja o la Federación de Natación. Ahora se les exige una titulación oficial, lo que puede suponer problemas para encontrar socorristas esta temporada de verano.

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