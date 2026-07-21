Hasta 1.500 euros por ser rescatado en el malecón de la isla de Lekeitio

Si un operativo de rescate se desarrolla en una zona señalizada como peligrosa, los gastos del rescate podrán ser imputados a la persona rescatada. Así lo recoge un decreto legislativo de 2025, y ahora, una vez que el Gobierno Vasco ha señalizado los accesos al malecón de Lekeitio con información sobre las mareas, quienes sean rescatados en esta zona podrían ser multados si hacen caso omiso de la información.

En concreto, el Gobierno Vasco ha colocado información sobre las mareas en los accesos al malecón. Dentro de esta información se incluyen códigos QR con información sobre las mareas, imágenes de la zona en marea alta y baja, o una alerta sobre la peligrosidad de atravesar el malecón en marea alta.

La señalización, la gran clave

Este punto, el hecho de que el Gobierno Vasco haya colocado esta información, resulta relevante. No en vano, el Decreto Legislativo 1/2025 recoge el cobro de los costes cuando el operativo se desarrolle en zonas señaladas como peligrosas, algo que ocurre ya en el malecón que une la playa de Isuntza con la isla de Garraitz.

En concreto, la norma señala la posibilidad de imputar el rescate al sujeto pasivo “cuando el rastreo, rescate o salvamento se realice en zonas señaladas como peligrosas o en aquellas de acceso restringido o prohibido”.

El decreto también recoge la posibilidad de cobrar por los rescates cuando se realicen actividades de riesgo, existan alertas meteorológicas o cuando se solicite el servicio de emergencias sin motivos objetivamente justificados o mediante simulaciones.

En los últimos años, no en vano, se han multiplicado los rescates en la zona, especialmente por la afluencia de visitantes. La pasada Semana Santa se tuvieron que realizar una veintena de rescates, y eso ha llevado al Gobierno Vasco a mover ficha.