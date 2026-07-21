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Retenciones en la A-8 a la altura de Muskiz sentido Santander debido a un accidente entre dos vehículos

El siniestro, que ha provocado un herido y ha obligado a cortar un carril a la circulación, está generando retenciones que ya alcanzan los dos kilómetros y medio.

Euskaraz irakurri: Auto-ilarak A-8an, Muskiz parean, Santanderrerako noranzkoan, bi autoren arteko istripu baten ondorioz
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EITB

Última actualización

Un accidente de tráfico entre dos vehículos está provocando importantes retenciones en la autopista A-8, a su paso por el municipio vizcaíno de Muskiz, en dirección hacia Santander. Según datos del Departamento de Seguridad, la colisión se ha saldado con una persona herida.

El siniesto ha ocurrido alrededor de las 9:30 horas de este martes en el punto kilométrico 139, y las colas son cada vez mayores en la zona y alcanzan ya los 2,5 kilómetros. Las autoridades mantienen cortado un carril a la circulación. 

Tráfico Accidentes de Tráfico Muskiz Bizkaia Sociedad

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