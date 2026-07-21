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El incendio de La Mierla en Guadalajara ha calcinado ya 26 000 hectáreas, sigue fuera de control y se extiende hacia Soria

En Aragón, el incendio de Cinco Villas en Zaragoza está estabilizado a pesar de que continúan las labores de extinción y en Teruel se ha declarado un nuevo incendio el lunes. Hoy, debido a una nueva ola de calor, el riesgo de incendio es muy elevado en toda la mitad oriental de la Península Ibérica. 

La Mierla (Guadalajara), 20/07/2026.- El incendio de La Mierla, en Guadalajara, se encuentra "fuera de su capacidad de extinción" y está lejos de ser controlado, mientras suma ya 32 pueblos evacuados con unas 1.200 personas afectadas y el dispositivo está centrado en proteger a las poblaciones. EFE/Nacho Izquierdo
La mayor parte quemada en el incendio de Guadalajara son bosques de un Parque Natural. EFE.
Euskaraz irakurri: Guadalajarako La Mierlako suteak 26.000 hektarea erre ditu, kontrolez kanpo jarraitzen du eta Soria aldera zabaltzen ari da
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EITB

Última actualización

Los incendios siguen asolando parte de la geografía peninsular con incendios activos muy importantes en Guadalajara y Aragón.

El incendio que más preocupa en estos momentos es el de La Mierla en Guadalajara. Un incendio que en seis días ha quemado ya 26 000 hectáreas de las cuáles 68 % es masa forestal y el 17 % terreno agrario. El 90 % de la superficie afectada se encuentra en el Parque Natural de la Sierra Norte, una zona de gran actividad ganadera, que se ve ahora fuertemente amenazada.

Decenas de familias ganaderas contemplan con impotencia cómo el fuego devora los pastos, obliga a desplazar cientos de cabezas de ganado y pone en riesgo el trabajo de generaciones enteras.

El de Guadalajara es el mayor incendio de lo que va de verano, con una superficie quemada que cuadruplica, a día de hoy, la del incendio de Los Gallardos en Almería, eso sí, afortunadamente, sin víctimas mortales.  

El fuego sigue avanzando sin control y está obligando a confinar y desalojar varios municipios en la provincia de Guadalajara. Este lunes se ha decidido evacuar la localidad de Alpedroches y confinar a otra media docena de municipios. Ya son un total de 34 localidades evacuadas, 14 confinadas y más de 1200 personas afectadas desde el inicio del fuego.

No obstante, las llamas y el humo amenazan ya a zonas de la provincia de Soria y ha sido necesario confinar a la población en varios municipios y evacuar, por ejemplo, a los 31 habitantes de la localidad soriana de Barcones, por el riesgo que supone el mero hecho de respirar, debido a la mala calidad del aire como consecuencia del humo.

En Aragón despiertan hoy con una de cal y una de arena. Por una parte, el incendio de la comarca de las Cinco Villas, en Zaragoza, que ha quemado 15 600 hectáreas, sigue estabilizado y evoluciona favorablemente, pese a que siguen allí las labores de extinción. Los habitantes de las seis poblaciones evacuadas, incluída la navarra Petilla de Aragón, han podido volver a sus casas este lunes.

Sin embargo, un nuevo fuego registrado este lunes en Ejulve, en la provincia de Teruel, ha calcinado ya unas 1000 hectáreas y ha obligado a evacuar a los 232 habitantes de Molinos.

Este martes, con la llegada de una nueva ola de calor, el riesgo de incendios es muy alto o extremo en toda la mitad oriental de la peninsular, a excepción de la franja costera del Mediterráneo.

 

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