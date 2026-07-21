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Alga asiática: la alfombra verde que invade el fondo marino de nuestra costa

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alga asiarra: gure kostaldeko itsas hondoa hartzen ari den alfonbra berdea
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EITB

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La aparición de este alga en playas son solo la parte visible, pero el alga asiática ya forma auténticas alfombras sobre el fondo marino de nuestras costas. Su expansión amenaza la biodiversidad y plantea nuevos retos para su control.

Sociedad

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