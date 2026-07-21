Dos animadores de la residencia de ocio Mouriscot de Biarritz han sido detenidos este martes acusados de violar y agredir sexualmente a niños y niñas de tres y cuatro años. Los investigadores han tenido conocimiento de 13 casos, aunque no descartan que sean más.

La noticia se ha dado a conocer este martes. No obstante, la investigación se inició el pasado viernes, 17 de julio, a raíz del testimonio de uno de los menores. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Baiona y, según ha informado la fiscal Jeanne François a Ici Pays Basque, los investigadores han encontrado un caso de violación, que se debe confirmar con pruebas médicas, e indicios de 12 agresiones sexuales.

Teniendo en cuenta la corta la edad de las víctimas, los investigadores están hablando con ellos siguiendo el protocolo de la Unidad de Acogida Pediátrica de Menores en Peligro (UAPED) del Hospital de Baiona, con la presencia de un psicólogo, un investigador especializado y un médico forense.

Los detenidos son animadores de 21 y 36 años. Uno de ellos llevaba dos años trabajando en la residencia Mouriscot y el otro había comenzado este año. Según los investigadores, aún es pronto para saber si actuaron de forma conjunta. En principio, permanecerán detenidos hasta el miércoles para prestar declaración, aunque el periodo de detención preventiva se puede prolongar hasta 48 horas.

El Ayuntamiento de Biarritz les ha apartado de sus funciones y ha manifestado su intención de personarse como parte civil en la causa, además de poner en marcha un servicio de apoyo para la atención a las familias.