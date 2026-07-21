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El Gobierno español aprueba de forma definitiva la ley antitabaco que prohíbe fumar en terrazas y playas

La nueva normativa, que inicia su camino para ser aprobada en el Parlamento, equipara cigarrillos electrónicos y vapeadores al tabaco convencional, amplía los espacios sin humo y restringe la venta de los nuevos productos a establecimientos especializados.

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Euskaraz irakurri: Tabakoaren aurkako legea: Gobernuak terrazetan erretzea debekatzea eta lurruntzea onartu du
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EITB

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El Gobierno español ha aprobado este martes en segunda vuelta el anteproyecto de la ley antitabaco que equipara cigarrillos electrónicos y vapeadores al tabaco convencional, en la que amplía los espacios sin humo a terrazas, playas, piscinas y marquesinas, y restringe la venta de los nuevos productos a establecimientos especializados.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes para iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso a la nueva normativa que reforma la ley de 2005 para adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el tabaco y reforzar la protección de la infancia y la adolescencia.

Objetivo: "Una generación libre de tabaco"

En rueda de prensa tras el Consejo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado que el tabaquismo provoca 50 000 muertes al año, y esta norma pretende proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación "libre de tabaco".

Tras el cambio de los patrones de consumo, la futura ley igualará la legislación para tabaco convencional y los nuevos productos como el cigarrillo electrónico, las bolsitas de nicotina, productos a base de hierbas como 'shishas' y cualquier dispositivo que imite o se asocie al acto de fumar. 

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