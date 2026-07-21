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Las grietas provocadas por una obra mantienen desalojados a 36 vecinos de Gernika desde hace 20 días

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gernikako 36 bizilagunek 20 egun daramatzate etxetik kanpo, ondoko lursaileko obrek euren etxebizitzetan eragindako arrakalen ondorioz
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EITB

Última actualización

Los vecinos del barrio de Errenteria de Gernika llevan desde el 1 de julio fuera de sus viviendas tras aparecer graves grietas por las obras en un solar contiguo. La cooperativa pide al Ayuntamiento revisar el desalojo y remite el caso a los seguros, mientras los vecinos denuncian sentirse desprotegidos.

Gernika Lumo Bizkaia Sociedad

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