El accidente se ha registrado a las 07:15 horas en el kilómetro 10 de la PA-30 (Ronda de Pamplona), al colisionar dos turismos y un camión. El conductor de uno de los turismos ha tenido que ser excarcelado, y presenta heridas de diversa consideración. El siniestro ha generado retenciones en la zona porque la carretera ha quedado cortada mientras se atendía a los heridos.