Las grietas provocadas por una obra mantienen desalojados a 36 vecinos de Gernika desde hace 20 días
Los vecinos del barrio de Errenteria de Gernika llevan desde el 1 de julio fuera de sus viviendas tras aparecer graves grietas por las obras en un solar contiguo. La cooperativa pide al Ayuntamiento revisar el desalojo y remite el caso a los seguros, mientras los vecinos denuncian sentirse desprotegidos.
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