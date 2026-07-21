Detenido un hombre tras asesinar a su pareja en Toledo

Una mujer ha sido asesinada con un arma blanca en la madrugada de este martes a manos de su pareja en la localidad toledana de Alameda de la Sagra. El presunto agresor, un hombre de 48 años, ya ha sido detenido por la Guardia Civil tras cometerse el crimen.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la agresión se produjo a las 5:16 horas en una vivienda situada en la Plaza de España del municipio, lugar donde al parecer el hombre acuchilló a la mujer.

Fuentes de la Guardia Civil han añadido que el hombre, de 48 años, ya ha sido detenido y han precisado que la víctima no se encontraba en el sistema Viogen y no había antecedentes por hechos similares.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que la víctima no se encontraba en el sistema de protección policial VioGén. Asimismo, las autoridades han precisado que no constaban antecedentes ni denuncias previas por hechos similares entre la pareja.