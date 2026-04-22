Cualquier persona nacida en el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2009 se enfrentará a una prohibición de por vida para comprar tabaco después de que el Parlamento británico haya ultimado un proyecto de ley calificado de "histórico".

La Cámara de los Comunes (baja) y la Cámara de los Lores (alta) acordaron este martes el borrador final de la legislación para Inglaterra y Gales y completa así su trámite parlamentario a falta de recibir la sanción formal del rey.

La ley, que previsiblemente entrará en vigor a partir del próximo año, impedirá que las personas actualmente menores de 17 años puedan empezar a fumar, convirtiendo en ilegal la venta de productos de tabaco en establecimientos a aquellos que hayan nacido después de 2008.

La legislación también otorgará nuevas facultades al Gobierno británico para regular los productos de tabaco, vapeo y nicotina, incluida la publicidad, los sabores y sus envases.

También se prohibirá vapear en los coches que transporten niños, en parques infantiles o en las inmediaciones de colegios y hospitales.

La prohibición de fumar a los menores de 17 años ha sido recibida con satisfacción por las principales asociaciones contra el tabaquismo del país, aunque ha sido criticada por algunos de los partidos de la oposición entre dudas por su difícil puesta en práctica. El populista Nigel Farage, por ejemplo, prometió el mes pasado en un artículo de opinión que, de ganar las próximas elecciones generales en 2029 derogaría esta ley por considerarla "idiota".

