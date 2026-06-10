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EE.UU. ataca Irán en respuesta al derribo de un helicóptero Apache

Las fuerzas estadounidenses han atacado sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz.
AME8841. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 05/06/2026.- Fotografía tomada de la cuenta oficial en X @INDOPACOM del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos que muestra el momento de la interdicción marítima y abordaje a un buque cisterna ubicado en el océano Índico. La Armada estadounidense interceptó y abordó un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indo-Pacífico, informó este viernes el Departamento de Guerra de Estados Unidos, que mantiene un bloqueo naval a las costas de la República Islámica. EFE/ @INDOPACOM /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Operación militar del ejército de EE.UU. en una imagen de archivo. FOTO: EFE / @INDOPACOM
Euskaraz irakurri: AEBk Iran erasotu du Apache helikoptero bat eraitsi izanari erantzunez
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Agencias | EITB

Última actualización

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este martes de la ejecución de ataques contra objetivos iraníes por orden del presidente Donald Trump. La operación se presenta como una respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense ocurrido el día anterior.

Según el mando militar, las fuerzas estadounidenses han atacado sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz, utilizando municiones de precisión lanzadas desde cazas de la Fuerza Aérea y de la Armada.

El CENTCOM asegura que la operación constituye una respuesta "proporcional" a recientes ataques contra fuerzas estadounidenses y embarcaciones comerciales que transitan por las aguas de la región, y afirma que sus tropas permanecen preparadas para responder a nuevas acciones que considere agresiones por parte de Irán.

El helicóptero, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.

Trump ha anunciado este martes represalias por el derribo del Apache: "Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", ha advertido en su red, Truth Social.

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que ha llevado a Trump a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

El presidente estadounidense ha declarado en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", un nuevo plazo anunciado tras semanas de negociaciones con la República Islámica.

Irán Internacional

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