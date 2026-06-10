EE.UU. ataca Irán en respuesta al derribo de un helicóptero Apache
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este martes de la ejecución de ataques contra objetivos iraníes por orden del presidente Donald Trump. La operación se presenta como una respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense ocurrido el día anterior.
Según el mando militar, las fuerzas estadounidenses han atacado sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz, utilizando municiones de precisión lanzadas desde cazas de la Fuerza Aérea y de la Armada.
El CENTCOM asegura que la operación constituye una respuesta "proporcional" a recientes ataques contra fuerzas estadounidenses y embarcaciones comerciales que transitan por las aguas de la región, y afirma que sus tropas permanecen preparadas para responder a nuevas acciones que considere agresiones por parte de Irán.
El helicóptero, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.
Trump ha anunciado este martes represalias por el derribo del Apache: "Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", ha advertido en su red, Truth Social.
Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que ha llevado a Trump a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.
El presidente estadounidense ha declarado en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", un nuevo plazo anunciado tras semanas de negociaciones con la República Islámica.
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