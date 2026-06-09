Trump califica de "derribo" el accidente de un helicóptero en Ormuz y promete "responder" al "ataque" de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado este martes que las fuerzas iraníes han “derribado” un helicóptero del Ejército estadounidense. La aeronave se ha estrellado cerca del estrecho de Ormuz, y ha prometido “responder” al “ataque”.
"Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz. Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales.
El republicano había informado previamente de que los pilotos habían sido rescatados sanos y salvos, sin dar más detalles sobre las causas del incidente.
"Una operación de falsa bandera" en Kuwait
El Gobierno de Irán ha asegurado este martes que el ataque de hace una semana contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait que se saldó con un muerto y que fue atribuido a Teherán es en realidad una "operación de falsa bandera" de Estados Unidos, a quien acusa de tratar de comercializar con equipo de defensa con las autoridades kuwaitíes.
"Llevaron a cabo una operación de 'falsa bandera' utilizando un dron Lucas falsificado para atacar el aeropuerto de Kuwait, creando así el pretexto perfecto para comercializar sus sistemas de defensa aérea antidrones desarrollados por Powerus con el pretexto de protegerse contra los ataques iraníes", ha asegurado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en sus redes sociales.
Pese a estas declaraciones del Ejecutivo iraní, la Guardia Revolucionaria determinó días después del ataque que se trataba de misiles estadounidenses Patriot que cayeron en el aeropuerto de Kuwait "tras fracasar en la interceptación de misiles iraníes".
Las autoridades kuwaitíes ya confirmaron el pasado miércoles un muerto y daños "significativos" en las instalaciones, después de que sus sistemas de defensa antiaérea actuaran contra 13 misiles y 17 drones.
Te puede interesar
Abucheo monumental a Donald Trump en la final de la NBA en New York
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha recibido un sonoro abucheo al aparecer en las pantallas gigantes del Madison Square Garden, sede del tercer partido de las Finales NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs. Ha sido el primer presidente en el cargo en acudir a unas finales de la NBA.
Francia muestra su indignación con la Justicia por la violación y el asesinato de la niña Lyhanna
El Gobierno ha reconocido "fallos" en la Justicia, porque el principal sospechoso del asesinato acumulaba 5 denuncias por violación o agresión sexual a menores y no se tomaron medidas. El ministro de Justicia ha pedido acelerar las investigaciones y realizar un inventario exhaustivo de estos casos.
EE. UU. dispara a un petrolero en Omán por violar el bloqueo a Irán
Con este ataque, ya son siete los buques "inhabilitados" por EE.UU. desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiese un bloqueo marítimo a Irán.
Grossi (OIEA) pide retomar el diálogo ante la escalada de tensión en Irán
Teherán acusa al Organismo Internacional para la Energía Atómica de "parcialidad deliberada" por no atender a las causas del conflicto: los ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares de Irán.
Un ataque marroquí mata a tres miembros del Frente Polisario
La República Árabe Democrática Saharaui (RASD) ha decretado tres días de luto nacional. Uno de los fallecidos es miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario e hijo del expresidente saharaui.
Un terremoto de magnitud 7,8 en el sur de Filipinas deja al menos una veintena de fallecidos
Las autoridades mantienen la vigilancia en varias zonas costeras mientras continúan las labores de búsqueda y la evaluación de daños.
Nueva jornada de bombardeos y ataques cruzados entre Israel e Irán
El Ejército de Israel ha atacado "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán, pese a que Trump le exigió no hacerlo a Netanyahu. Irán ha respondido lanzado misiles contra Israel y las sirenas antiaéreas han vuelto a sonar en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén.
El partido del primer ministro Kurti vuelve a ganar las elecciones en Kosovo
La formación en el poder Autodeterminación, del nacionalista primer ministro en funciones Albin Kurti, ha ganado con claridad las elecciones anticipadas, aunque sin lograr una mayoría para gobernar en solitario.
Israel vuelve a atacar Beirut pese a que Trump le exigió no hacerlo e Irán responde lanzando misiles contra Israel
Al menos dos personas han muerto y 20 han resultado heridas en el ataque de Israel. Irán ha respondido lanzado misiles esta noche a Israel y ha advertido de que si Israel responde a los ataques recibirá una "respuesta devastadora”. Trump asegura que llamará a Netanyahu para que no devuelva el ataque a Irán.