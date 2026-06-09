Trump califica de "derribo" el accidente de un helicóptero en Ormuz y promete "responder" al "ataque" de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado este martes que las fuerzas iraníes han “derribado” un helicóptero del Ejército estadounidense. La aeronave se ha estrellado cerca del estrecho de Ormuz, y ha prometido “responder” al “ataque”.



"Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz. Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales.

El republicano había informado previamente de que los pilotos habían sido rescatados sanos y salvos, sin dar más detalles sobre las causas del incidente.

"Una operación de falsa bandera" en Kuwait

El Gobierno de Irán ha asegurado este martes que el ataque de hace una semana contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait que se saldó con un muerto y que fue atribuido a Teherán es en realidad una "operación de falsa bandera" de Estados Unidos, a quien acusa de tratar de comercializar con equipo de defensa con las autoridades kuwaitíes.

"Llevaron a cabo una operación de 'falsa bandera' utilizando un dron Lucas falsificado para atacar el aeropuerto de Kuwait, creando así el pretexto perfecto para comercializar sus sistemas de defensa aérea antidrones desarrollados por Powerus con el pretexto de protegerse contra los ataques iraníes", ha asegurado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en sus redes sociales.

Pese a estas declaraciones del Ejecutivo iraní, la Guardia Revolucionaria determinó días después del ataque que se trataba de misiles estadounidenses Patriot que cayeron en el aeropuerto de Kuwait "tras fracasar en la interceptación de misiles iraníes".

Las autoridades kuwaitíes ya confirmaron el pasado miércoles un muerto y daños "significativos" en las instalaciones, después de que sus sistemas de defensa antiaérea actuaran contra 13 misiles y 17 drones.