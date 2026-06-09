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Trumpek helikoptero batek Ormuzen izandako istripua "eraistea" dela esan eta Iranen "erasoari" erantzungo diola agindu du

Bi pilotuak onik erreskatatu dituzte. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, ordea, ez du gertatutakoaren zergatiei buruzko xehetasunik eman.

(Foto de ARCHIVO) May 27, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks during a Cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, on May 27, 2026. Trump is holding the meeting with members of his Cabinet as the US and Iran get closer to a deal,Image: 1106006357, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto 27/5/2026
Donald Trump AEBko presidentea. Argazkia: Europa Press
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak astearte honetan salatu duenez, Irango indarrek AEBko Armadaren helikoptero bat "eraitsi" dute Ormuzeko itsasartetik gertu. Trumpek gaineratu du "erasoari" erantzungo diola.

"Gure Indar Armatuek jakinarazi didate bart irandarrek teknologia handiko Apache helikoptero bat bota zutela, Ormuzeko itsasartean patruilatzen ari zela. Bi pilotu zihoazen bertan, eta biak onik atera dira. Hala ere, AEBk erantzun egin behar dio eraso honi", adierazi du presidenteak sare sozialetan argitaratutako mezu batean.

Buruzagi errepublikanoak aldez aurretik jakinarazi zuen pilotuak onik erreskatatu zituztela, baina ez zuen gertakariaren zergatiei buruzko xehetasun gehiagorik eman.

"Bandera faltsuko" operazioa Kuwaiten

Bestalde, Irango Gobernuak astearte honetan ziurtatu du duela astebete Kuwaiteko Nazioarteko Aireportuaren aurka egindako erasoa (hildako bat eragin zuena eta Teherani egotzi ziotena) Estatu Batuen "bandera faltsuko operazio bat" dela, eta Kuwaiteko agintariekin defentsa-sistemak saltzeko aitzakia gisa erabiltzea egotzi dio.

"‘Bandera faltsuko’ operazio bat egin zuten Lucas drone faltsutu bat erabiliz Kuwaiteko aireportuari eraso egiteko. Horrela, aitzakia ezin hobea sortu zuten Powerusek garatutako droneen aurkako aireko defentsa-sistemak merkaturatzeko, ustezko Irango erasoen aurkako babesaren aitzakiarekin", ziurtatu du Esmaeil Baqaei Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak sare sozialetan.

Bozeramailearen esanetan, "negozio errentagarria da, zalantzarik gabe", eta "puzzlearen piezak abiadura harrigarrian sartzen ari dira". Horren erakusgarri, Trumpen Administrazioak Kuwaiteko Gobernuari material militarra saldu diola argudiatu du.

Irango Gobernuaren adierazpenak gorabehera, Guardia Iraultzaileak zehaztu zuen Patriot misil estatubatuarrak Kuwaiteko aireportuan erori zirela, "misil irandarrak atzemateko ahaleginean porrot egin ostean".

Kuwaiteko agintariek joan den asteazkenean baieztatu zutenez, hildako bat eta kalte "garrantzitsuak" izan ziren azpiegituretan, herrialdeko aireko defentsa-sistemek 13 misili eta 17 droni aurre egin ostean.

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