Trumpek helikoptero batek Ormuzen izandako istripua "eraistea" dela esan eta Iranen "erasoari" erantzungo diola agindu du
Bi pilotuak onik erreskatatu dituzte. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, ordea, ez du gertatutakoaren zergatiei buruzko xehetasunik eman.
Donald Trump AEBko presidenteak astearte honetan salatu duenez, Irango indarrek AEBko Armadaren helikoptero bat "eraitsi" dute Ormuzeko itsasartetik gertu. Trumpek gaineratu du "erasoari" erantzungo diola.
"Gure Indar Armatuek jakinarazi didate bart irandarrek teknologia handiko Apache helikoptero bat bota zutela, Ormuzeko itsasartean patruilatzen ari zela. Bi pilotu zihoazen bertan, eta biak onik atera dira. Hala ere, AEBk erantzun egin behar dio eraso honi", adierazi du presidenteak sare sozialetan argitaratutako mezu batean.
Buruzagi errepublikanoak aldez aurretik jakinarazi zuen pilotuak onik erreskatatu zituztela, baina ez zuen gertakariaren zergatiei buruzko xehetasun gehiagorik eman.
"Bandera faltsuko" operazioa Kuwaiten
Bestalde, Irango Gobernuak astearte honetan ziurtatu du duela astebete Kuwaiteko Nazioarteko Aireportuaren aurka egindako erasoa (hildako bat eragin zuena eta Teherani egotzi ziotena) Estatu Batuen "bandera faltsuko operazio bat" dela, eta Kuwaiteko agintariekin defentsa-sistemak saltzeko aitzakia gisa erabiltzea egotzi dio.
"‘Bandera faltsuko’ operazio bat egin zuten Lucas drone faltsutu bat erabiliz Kuwaiteko aireportuari eraso egiteko. Horrela, aitzakia ezin hobea sortu zuten Powerusek garatutako droneen aurkako aireko defentsa-sistemak merkaturatzeko, ustezko Irango erasoen aurkako babesaren aitzakiarekin", ziurtatu du Esmaeil Baqaei Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak sare sozialetan.
Bozeramailearen esanetan, "negozio errentagarria da, zalantzarik gabe", eta "puzzlearen piezak abiadura harrigarrian sartzen ari dira". Horren erakusgarri, Trumpen Administrazioak Kuwaiteko Gobernuari material militarra saldu diola argudiatu du.
Irango Gobernuaren adierazpenak gorabehera, Guardia Iraultzaileak zehaztu zuen Patriot misil estatubatuarrak Kuwaiteko aireportuan erori zirela, "misil irandarrak atzemateko ahaleginean porrot egin ostean".
Kuwaiteko agintariek joan den asteazkenean baieztatu zutenez, hildako bat eta kalte "garrantzitsuak" izan ziren azpiegituretan, herrialdeko aireko defentsa-sistemek 13 misili eta 17 droni aurre egin ostean.
Zure interesekoa izan daiteke
Txistukada ozena jaso du Donald Trumpek New Yorken NBAko finalean
Bart, Madison Square Garden estadioan, New York Knicks eta San Antonio Spursen arteko NBAko finaletako hirugarren partidan, txistukada gorgarria jaso du Donald Trump AEBko presidenteak pantailetan agertu denean. Karguan den presidente bat final horietara joaten den lehen aldia izan da.
Lyhanna neskatoaren bortxaketa eta hilketak haserrea piztu du Frantzian
Justiziak "akatsak" egin dituela onartu du Frantziako Gobernuak. Izan ere, hilketaren susmagarri nagusiak 5 salaketa zituen gutxienez, adin txikikoak bortxatu eta sexu-erasoak egiteagatik. Salaketa horietako batzuk artxibatu egin ziren eta inoiz ez zen neurririk hartu.
AEBk petrolio-ontzi bati tiro egin dio Omanen, Irani ezarritako blokeoa urratzeagatik
Eraso honekin, dagoeneko zazpi dira AEBk "geldiarazitako" ontziak, Donald Trump AEBko presidenteak Irani itsas blokeoa ezarri zionetik.
Grossik (IAEA) elkarrizketarako deia egin dio Irani, tentsioak gora egin ostean
Teheranek "partzialtasun deliberatua" leporatu dio Energia Atomikoaren Nazioarteko Erakundeari, gatazkari errotik ez heltzeagatik: AEBk eta Israelek Irango instalazio nuklearren aurka egindako erasoak.
Marokok Fronte Polisarioko hiru kide hil ditu eraso batean
Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoak (SEAD) hiru dolu egun ezarri ditu. Hildakoetako bat Fronte Polisarioko Idazkaritza Nazionaleko kidea eta Saharako presidente ohiaren semea da.
7,8 indarreko lurrikara bat izan da Filipinetan, eta hogei bat hildako eragin ditu
Agintariek kostaldeko hainbat eremu zaintzen jarraitzen dute, eta bitartean bilaketa lanak eta kalteen ebaluazioak egiten dihardute.
Israelek eta Iranek elkarri eraso egin diote berriro
Israelgo Armadak Irango "helburu militarrei" eraso egin die, Trumpek Netanyahuri horrelakorik ez egiteko eskatu arren. Iranek misilak jaurti ditu Israelen kontra eta sirena hotsak entzun dira berriro Tel Aviven eta Jerusalemen.
Kurti lehen ministroaren alderdiak irabazi ditu berriz ere hauteskundeak Kosovon
Albin Kurti jarduneko lehen ministro nazionalistaren Autodeterminazioa alderdiak argi eta garbi irabazi ditu hauteskundeak, baina ez du bakarrik gobernatzeko gehiengorik lortu.
Israelek Beiruti eraso dio berriro, Trumpek ez egiteko exijitu zion arren, eta Iranek Israelen aurka misilak jaurtiz erantzun du
Gutxienez bi pertsona hil eta 20 zauritu dira Israelen erasoan. Erantzun gisa, Iranek misilak jaurti ditu gaur gauean Israelen aurka. Irango Armadak dio Israelek erasoei erantzuten badie "erantzun suntsitzailea" emango dutela. Trumpek iragarri du Netanyahuri deituko diola erantzun ez dezan.