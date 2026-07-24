Merkataritza estrategia

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Trumpek muga-zergen beste oldarraldi bati ekin dio: % 10eko zergek EBko ekonomia mehatxatzen dute

AEBko Gobernuak adierazi du muga-zergak eta merkataritza negoziazioak erabiltzen jarraituko duela herrialdea berrindustrializatzeko, langileak babesteko eta merkataritza defizita murrizteko tresna gisa.

JAKARTA (Indonesia), 24/07/2026.- A man reacts in front of an LCD board displaying stock prices at the Indonesia Stock Exchange (IDX) building in Jakarta, Indonesia, 24 July 2026. Indonesian stocks fell more than 100 points during morning trading on 24 July, following an overnight sell-off on Wall Street after the Trump administration announced new tariffs on 60 trading partners to replace the expiring 10 percent levy. EFE/EPA/MAST IRHAM

Indonesiako burtsak behera egin du AEBk muga-zerga berriak ezarriko dizkiela iragarri ostean. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Trumpen administrazioaren muga-zergen politikak bide legal berria aurkitu du. Donald Trump AEBko presidenteak beste bide bati heldu dio ostegun honetan bere muga-zergen erasoaldiari eusteko, auzitegiek aurreko neurrietako batzuk bertan behera utzi ostean.

Oraingoan, 80 herrialde baino gehiagori ezarriko zaien muga-zerga sorta berria da, tartean Europar Batasun osoari. Washingtonek dioenez, herrialde horiek ez dute behar bezain eraginkorra den legerik derrigorrezko lanarekin ekoitzitako produktuak sartzea eragozteko, 1974ko Merkataritza Legearen 301. artikuluaren arabera.

Herrialdea berrindustrializatzea

AEBko Merkataritza Ordezkari Jamieson Greerrek argi utzi zuen aste honetan Kongresuan oinarri juridikoaren aldaketak ez duela esan nahi Trumpen merkataritza politikaren norabidea aldatu denik.

"Administrazio honek erabiltzen dituen tresna juridikoak aldatu dira, baina merkataritza estrategia ez", adierazi zuen. Azpimarratu zuen Gobernuak muga-zergak eta merkataritza negoziazioak erabiltzen jarraitu nahi dituela herrialdea berrindustrializatzeko, langileak babesteko eta merkataritza defizita murrizteko.

Ostiralean indarrean

% 10 eta % 12,5 arteko muga-zerga berriak ostiraleko 00:01ean sartuko dira indarrean AEBko ekialdeko orduaren arabera (06:01 GMT), ordu berean iraungiko den behin-behineko % 10eko muga-zerga orokorra ordezkatzeko.

Trumpek otsailean ezarri zuen zerga hori, AEBko Auzitegi Gorenak aurreko muga-zerga orokor gehienak ezartzeko erabilitako oinarri juridikoa baliogabetu ondoren.

Orain arte, muga-zerga horiek 1974ko Merkataritza Legearen 122. artikuluan oinarritzen ziren, eta gehienez 150 eguneko indarraldia zuten, Kongresuak luzatzea erabaki ezean. Orain, 301. artikuluaren babespean ezarriko dira, eta derrigorrezko lanaren aurkako borroka aitzakia hartuta, aurrekoak ordezkatzeko aukera ematen dute.

Muga-zerga gehigarria

Neurri berriak % 10eko muga-zerga gehigarria ezartzen die Europar Batasunari eta Erresuma Batuari, baita Mexikori, Guatemalari, Hondurasi, El Salvadorri, Kanadari, Japoniari, Hego Koreari, Taiwani eta Suitzari ere.

Beste ekonomia batzuek % 12,5eko tasa ordaindu beharko dute, herrialdearen eta produktuaren arabera salbuespenak eta aldaketak egongo badira ere.

Aurreko muga-zerga ez bezala —ordainketa-balantzako arazoei aurre egiteko behin-behineko neurri gisa ezarria, 1974ko Merkataritza Legearen 122. artikuluaren babespean—, oraingo hauek 301. artikuluan oinarritzen dira. Artikulu horrek presidenteari aukera ematen dio bidegabekotzat edo diskriminatzailetzat jotzen diren atzerriko merkataritza jardunbideei erantzuteko.

Trumpek lehen agintaldian ere baliatu zuen xedapen hori Txinari muga-zergak ezartzeko, baina inoiz ez zen erabili aldi berean hain herrialde multzo zabal bati zergak ezartzeko.

Muga-zerga berriak, hala ere, ez zaizkie produktu guztiei aplikatuko. Kanpoan geratuko dira petrolioa eta gasa, zenbait baliabide nazional, AEBen, Mexikoren eta Kanadaren arteko merkataritza hitzarmenak babestutako produktuak, eta segurtasun nazionalarekin lotutako arrazoiengatik lehendik ere muga-zergak dituzten ondasunak, hala nola automobilak eta altzairua.

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