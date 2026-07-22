Gerra Iranen
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AEBk Iran bonbardatu du hamaikagarren gauez jarraian

AEBko Armadak “helburu militarrak” jo ditu Teheran hiriburuan eta herrialdearen hegoaldeko kostaldean. Iranek, erantzun gisa, AEBren herrialde aliatuei eraso egin die, Barein, Kuwait eta Jordaniako base estatubatuarrak kolpatuz.

Lanzamiento de misiles de EE.UU. Archivo.
AEBetako misilen jaurtiketa Europa Presseko artxiboko argazkia.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

AEBko Armadak iragarri duenez, hamaikagarren gauez jarraian eraso du Iran, ofizialki "Iranek Ormuzko itsasartean itsas garraio komertziala mehatxatzeko duen gaitasuna are gehiago ahultzeko" hasitako erasoaldiaren baitan.

75 minutuko erasoaldia izan da, CETCOMen arabera (AEBetako Komando Zentral Militarra), "Irango operazio militarren zentroak, itsas instalazioak, aireontzien hangarrak, droneen biltegiak eta azpiegitura logistiko militarra" jomuga izan dituena. AEBk Irani leporatu dio Ormuzen zeuden “30 merkataritza-ontzi baino gehiagori” eraso egin izana. 

Irango albiste agentzia nagusien arabera herrialdeko hiriburuan, Teheranen, eta Mahshahren, Irakeko mugan, izan dira leherketak, baina herrialdearen hegoaldeko kostaldea izan da, atzera, AEBen eraso gehienen jomuga. 

Eraso horiei erantzunez, Iranek misilak eta droneak jaurti ditu AEBren baseen kontra Persiar Golkoko hainbat herrialdetan, besteak beste, Kuwaiten, Jordanian eta Bahreinen, AEBren aliatuak denak ere. 

Azken herrialde horretan Amazonen instalazioei egin die eraso. Argudiatuz "AEBko armadarekin informazioa trukatzeko funtsezko nodoetako bat" eta "Washingtonen eta Persiar golkoko aliatuen inteligentzia prozesamenduaren ardatz nagusia" dela.  

Halaber, Iranek AEBren, aliatuen eta hura babesten duten herrialdeen interesak arriskuan jarriko lituzkeen erasoa egingo dituela ohartarazi dio Washingtoni, honek bere instalazio nuklearren edo herrialdeko beste zentro sentikorren aurka erasoak egiten baditu. 

Hain zuzen ere, Donald Trump AEBko presidenteak asteartean Pickaxe mendia  "laster eta indar handiz" suntsitzeko mehatxuari erantzunez etorri da Iranen ohartarazpena.

Azpiegitura energetikoak edo zubiak ere erasoen jomugatzat hartzeko mehatxua ere egin du Trumpek. Zibilentzat funtsezkoak diren azpiegiturak izanik, horiek suntsitzea gerra krimentzat har liteke Nazioarteko zuzenbide humanitarioaren 1949ko Genevako Konbentzioaren arabera.

50 zibil hil dira Iranen eta 500dik gora zauritu AEBen azken erasoetan, Irango Osasun Ministerioaren arabera.

Gaur, hain zuzen ere, hileta prozesio bat egin dute Iranen, hegoaldeko Minab hirian lehen hezkuntzako eskola baten aurka egindako erasoan hil ziren eta berriki dentifikatu diren hainbat biktimen omenez. Eraso horretan 168 pertsona hil ziren, horietako asko neskatoak, AEBk eta Israelek Errepublika Islamikoaren aurka abiatutako gerraren lehen egunean.

Bestalde, Pentagonoak 18ra igo du hildako soldaduen kopurua, eta ehunera Iranek eskualdean egindako erasoen ondorioz zauritutakoena.

AEBren eta Saudi Arabiaren arteko akordio nuklearra

Persiar Golkoko tentsio testuinguru horretan, Etxe Zuriak akordio bat lortu du Saudi Arabiarekin, herrialde arabiar horri programa nuklear zibil bat izateko eta uranioa aberasteko atea potentzialki irekitzen diona. 

Saudi Arabia Trumpen aliatuetako bat da Persiar Golkoan, eta AEBk eta Errepublika Islamikoak duela bi aste liskarrak berriz hasi zituztenetik Iranek inguru horretan eraso ez duen herrialde bakarra.

Horrez gain, AEB berriki onartu du doitasun handiko koheteak saltzea Saudi Arabiari, 2.000 milioi dolarren truke. 

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