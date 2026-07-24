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Bi sute handiri aurre egiten ari dira Frantziako hego-mendebaldean, Landetan eta Arcachonen

Agintariek ohartarazi dutenez, sua kontroletik kanpo dago Arcachongo badian, eta "2022koak baino baldintza okerragoak" ditu. Eskualde horrek bere historiako sute suntsigarriena jasan zuen urte hartan.

Iragarkia
23 July 2026, France, Le Porge: Residents look at the sky illuminated by a wildfire in Le Porge, southwestern France. A fast-moving wildfire has burned 900 hectares north of Arcachon Bay, forcing the evacuation of more than 4,000 residents and tourists. Photo: Romain Perrocheau/AFP/dpa 23/7/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
Argazkia: Europa Press
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Frantzian bi sute handiren aurka lanean ari dira gaur Landetan eta Arcachongo badian. Sophie Brocas Akitania Berriko eta Girondako prefetak (Gobernuaren ordezkaria departamenduan) "udako ogroak" direla esan du, eta bigarrenaren kasuan, gainera, "XXL" neurrikoa eta "aurreikusi ezina" dela ohartarazi du.

Guztira, Landetako Biscarrossen 2.600 hektarea erre dira, eta 105 etxebizitzatan eta eraikinetan kalte handiak eragin ditu suak. Arcachongoak, berriz, 10.000 hektarea baino gehiago erre ditu.

Biscarrossen, sugarrek aurrera egin dute etengabe, eta "erabat funtsezkoa" izan da 18.000 pertsona ebakuatzea herrigunetik, eta 5.000 inguru Parentis en Born herritik, Gilles Clavreul Landetako prefetak prentsaurrekoan azaldu duenez.

“XXL” sutea Arcachonen

Brocasen esanetan, Arcachongo suak kontroletik kanpo jarraitzen du; gainera, lehorte larria dute inguru horretan eta sua itzaltzeko lanak zaildu ditzaketen haize bortitzak espero dira.

Horren arabera, agintariek 35.000 pertsona inguru ebakuatu dituzte modu prebentiboan azken bi egunetan badian, Cap Ferret penintsula osoa barne, 40.000 egoiliar eta bisitari inguru dituena goi-denboraldian, goizaldean suteak duela bi egun suhiltzaileek ezarri zuten defentsa-lerroa gainditu ondoren.

1.000 suhiltzaile, 440 jendarme, 260 ibilgailu eta lurreko dispositibo handi bat ari dira bertan lanean, eta lau hegazkin, hiru ur-bonbaketari eta helikopteroak bidalita indartu dute operatiboa gaur.

Ebakuazioak areagotu egin dira, eta Andernos les Bains, Ares, Le Temple eta Saumos udalerrietako bizilagunek itzuli ezinik jarraitzen dute. Kanpin ugari daude udalerri horietan, eta denboraldi turistiko bete-betean izan dira suteak.

Marc Vermeulen Girondako Suhiltzaileen eta Erreskate Saileko Zerbitzuko zuzendariak agerraldi berean adierazi duenez, suteak "2022koak baino baldintza okerragoak" ditu. Eskualdeak bere historiako sute handienak jasan zituen urte hartan.

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