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Bruselak lau hegazkin mobilizatu ditu Greziatik eta Italiatik, Madrilgo eta Avilako suteei aurre egiten laguntzeko

"Madrilgo Erkidegoko historiako suterik larriena" dela esan du Ayusok, eta lehentasun nagusia "bizitzak salbatzea" dela azpimarratu du. Suak 6.000 hektarea inguru erre ditu dagoeneko, eta garrak "itzali ezinik" jarraitzen dute.

Un camión de bomberos durante las labores de extinción de un incendio forestal, en la carretera M 206 entre Torrejón y Loeches, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). La circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha quedado restablecida en la tarde de este jueves tras el corte provocado por un incendio declarado este mediodía próximo a la vía y que ha afectado a los trenes que cubren el trayecto Mejorada de Campo y Alcalá de Henares. Alberto Ortega / Europa Press 23/7/2026
Suhiltzaileen kamioi bat, baso-sute bat itzaltzeko lanetan, Madrilen. Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Europako Batzordeak gaur jakinarazi du lau Canadair hegazkin mobilizatu dituela Espainiako suteei aurre egiten laguntzeko: bi Greziatik eta beste bi Italiatik. Espainiako Gobernuak Europar Batasunari laguntza eskatu dio, herrialdeko hainbat tokitan piztutako baso-suteei aurre egiteko baliabideak indartzeko, eta berehala heldu da erantzuna.

Egoera ikusita, "Madrilgo Erkidegoko historiako suterik larriena" dela esan du Isabel Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak, eta lehentasun nagusia "bizitzak salbatzea" dela azpimarratu du. Hala, suak 6.000 hektarea inguru erre ditu dagoeneko, eta garrak "itzali ezinik" jarraitzen dute.

Hala, Larrialdietako Unitate Militarrak (UME) eskatuta, Babes Zibilerako Europako Mekanismoa aktibatu dute, hegal finkoko suteak itzaltzeko gutxienez lau hegazkin eskatzeko. Europar Batasunak baiezkoa eman dio eskaerari.

"Lau hegazkin mobilizatu ditugu, eta Copernicus satelite-programaren irudiak ere larrialdiari ematen ari zaion erantzuna babesten ari dira. Hegazkin horiek Grezian eta Italian zeuden, eta orain Espainiara bidali dituzte laguntzeko", adierazi du Anna-Kaisa Itkonen Europako Batzordeko Babes Zibileko bozeramaileak, erakundearen eguneroko prentsaurrekoan.

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