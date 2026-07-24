Francia combate dos grandes incendios en el entorno de Las Landas y Arcachon
Francia trata de combatir este viernes dos grandes incendios, uno en Las Landas y otro en la bahía de Arcachon. La prefecta (delegada del Gobierno) de Nueva Aquitania y de Gironde, Sophie Brocas, ha calificado al primero de “ogro del verano”, mientras que el segundo ha asegurado que es de unas dimensiones “XXL” e “imprevisible”.
En total, el de Biscarrose, en las Landas, han ardido hasta el momento unas 2600 hectáreas y ha causado daños importantes en 105 viviendas y edificios, mientras que el de Arcachon ha arrasado más de 10 000.
El avance de las llamas en Biscarrose ha hecho "absolutamente esencial" la evacuación de 18 000 personas de esa localidad balnearia, muy turística, y otras 5000 de un camping cercano en Parentis, ha explicado el prefecto de Las Landas, Gilles Clavreul, en rueda de prensa.
Incendio "XXL" en Arcachon
Brocas ha advertido de que el fuego de Arcachon sigue fuera de control, en una situación de sequía extrema y con previsión de fuertes vientos que pueden complicar las labores de extinción.
Ha explicado que las autoridades han evacuado de forma preventiva a unas 35 000 personas en los dos últimos días en la bahía, incluida la totalidad de la península de Cap Ferret, de unos 40 000 residentes y visitantes en temporada alta, después de que el incendio rompiera durante la madrugada una línea de defensa que los bomberos mantenían desde hacía dos días.
Más de 1000 bomberos, 440 gendarmes, 260 vehículos y un amplio dispositivo terrestre participan en las operaciones, reforzadas este viernes con cuatro aviones Canadair, tres bombarderos de agua y helicópteros de reconocimiento.
Las evacuaciones se han ampliado y continúan en las localidades de Andernos-les-Bains, Arès, Le Temple y Saumos, donde se encuentran numerosos campings debido a la temporada turística.
El director del Servicio Departamental de Bomberos y Rescate de Gironda, Marc Vermeulen, ha afirmado en la misma comparecencia que el incendio presenta condiciones "peores que en 2022", cuando la región sufrió los fuegos más importantes de su historia reciente.
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