SUTEAK ESPAINIAN

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Madrilgo eta Avilako suteek kontrolik gabe jarraitzen dute, baina aireko baliabideek berrekin diete itzaltze-lanei

Eguraldiaren hobekuntzak sua kontrolatzeko aukera eman dezake. Suteek 45.000 hektarea ingururi eragin diete dagoeneko, eta ia 100.000 pertsona ebakuatu edo konfinatu dituzte.

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18:00 - 20:00
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Agencias | EITB

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Madrilgo Erkidegoan eta Avilako probintzian piztutako baso-sute handiek aktibo eta egonkortu gabe jarraitzen dute igande honetan. Hala ere, eguraldiaren iragarpena hobea denez, aireko baliabideek goizean goiz berrekin diete sua itzaltzeko lanei. Gau osoan lurreko baliabideek lanean jardun ostean, larrialdi-zerbitzuek haizea baretzea baliatu nahi dute sua kontrolpean hartzen aurrera egiteko.

Larrialdiaren ondorioz, ia 100.000 pertsona ebakuatu edo konfinatu dituzte Madrilen, Avilan eta Toledoko iparraldeko hainbat herritan. Izan ere, suak aurrera egin du azken orduetan eremu horretan ere. Suteak 200 kilometrotik gorako perimetroa hartzen du dagoeneko, eta 45.000 hektarea ingururi eragin die; horietatik 21.000 inguru Avilako probintzian daude.

Gauean, lurreko 50 baliabide aritu dira aurreko egunean irekitako kontrol-lerroak sendotzen eta M-501 errepidearen inguruan makina astunekin suari aurre egiteko lerro berriak egiten. Tenperaturen jaitsierak eta hezetasunaren igoerak hainbat gunetan sua geldiarazten eta foku beroenak hozten lagundu dute, baina sua oraindik ez dute egonkortzea lortu.

Eguraldiaren hobekuntzaren zain

Madrilgo Gobernuaren Ordezkaritzak jakinarazi duenez, goizaldean suaren aurrerapena moteldu izanak aukera eman die larrialdi-zerbitzuei kontrol-lerroak sendotzeko eta ahaleginak biztanleak nahiz arriskuan dauden urbanizazioak babestera bideratzeko. Hala ere, ohartarazi du tenperatura altuek, hezetasun txikiak eta haizearen bilakaerari buruzko ziurgabetasunak baldintzatuko dituztela itzaltze-lanak.

Iragarpenen arabera, haize-boladak ahuldu egingo dira eguerditik aurrera. Horrek aireko baliabideen lana erraztu dezake; izan ere, igande goizean berriro hasi dira lanean.

Nazioarteko laguntza

Suhiltzaile-operatiboak nazioarteko baliabideen babesa izaten jarraitzen du. Portugal, Grezia eta Italia ere itzaltze-lanetan ari dira, 176 langile, 41 ibilgailu eta Canadair motako lau hegazkin anfibiorekin, azken egunotan zabaldutako dispositiboa indartzeko.

Sánchez, Navaluengako aginte-postuan

Pedro Sánchez Espainiako Gobernuko presidenteak Navaluengako (Avila) Aginte Aurreratuko Postua bisitatuko du igande honetan, sutearen bilakaera bertatik bertara ezagutzeko. Larunbatean, Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak aitortu zuen eguna "oso zaila" izan zela baldintza meteorologikoengatik, baina igande honetako eguraldiak egoera hobetzen lagunduko duelakoan agertu zen.

Madril Suteak Espainia Gizartea

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