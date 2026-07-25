GASTEIZ
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Blusa eta Nesken Eguna Gasteizen, baratxuri eta upel artean

Iragarkia
VITORIA (ESPAÑA), 25/07/2026.- Vista de la octava edición de la Carrera de Barricas con motivo del 'Día del Blusa y la Neska', antesala de las fiestas de La Blanca, con motivo de la festividad de Santiago con numerosas actividades como ferias agrícola y ganadera, la tradicional venta de ajos, campeonato de pelota y conciertos este sábado en Vitoria. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Jaien atarian, Blusa eta Nesken Eguna ospatzen ari dira gaur gasteiztarrak. Basatiak kuadrilla izan da aurten ere kupel lasterketako irabazlea.

Gasteiz Jaiak Aisia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X