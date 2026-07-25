NAFARROA

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Galarren piztutako sutea itzali dute

Iragarkia
Extinguido el incendio de Castejón
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Suhiltzaileek Galarreko zelai batean piztutako sutea itzali dute. Salinas herriko etxeetatik metro gutxira iritsi da sua.

Nafarroa Suteak Suhiltzaileak Gizartea

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