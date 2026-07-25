SUTEAK ESPAINIAN

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Pertsona bat hil da eta bost ospitaleratu dituzte sute baten ondorioz Manisesen

Sua larunbatean piztu da, 12:45 aldera, sasi-eremu batean. Suhiltzaileen arabera, sua egonkortu dute jada.

Estabilizado el incendio forestal de Manises REMITIDA / HANDOUT por CONSOCIO DE BOMBEROS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/7/2026

Sua egonkortuta dago. Argazkia: Europa Press.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat hil da gaur Manises (Valentzia) udalerriko sakan batean piztutako sutean. Gainera, bost pertsona ospitaleratu dituzte kea arnastu eta erredurak egin baitituzte, Larrialdietako Informazio eta Koordinazio Zentroaren arabera.

Sua 12:45 aldera piztu da Salt de l'Aigua sakaneko landaredia eremu batean, Manisesen. Aireko lau baliabide eta bederatzi suhiltzaile talde aritu dira sua itzaltzeko lanetan, eta sutea egonkortzea lortu dute.

Halaber, Oinarrizko Bizi Euskarriko hiru anbulantzia eta Premiazko Garraioko beste bi bertaratu dira, zaurituak artatzeko.

Manisesko Udalak bi dolu-egun dekretatu ditu —igandea eta astelehena—, eta eskerrak eman dizkie Suhiltzaileei, Babes Zibilari, Poliziari eta Guardia Zibilari, sua itzaltzeko lanetan izandako “koordinazio bikainagatik”.

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