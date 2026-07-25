INCENDIOS EN ESPAÑA
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Un fallecido y cinco personas hospitalizadas en un incendio en Manises (Valencia)

El fuego, que los bomberos dan por estabilizado, se ha declarado alrededor de las 12:45 horas en una zona de vegetación de un barranco.

Estabilizado el incendio forestal de Manises REMITIDA / HANDOUT por CONSOCIO DE BOMBEROS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/7/2026
Los bomberos dan por estabilizado el incendio. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Un fallecido y cinco personas hospitalizadas en un incendio en Manises (Valencia)
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Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre ha fallecido en el incendio declarado este sábado en una zona de barranco del término municipal de Manises (Valencia). Además, cinco personas permanecen hospitalizadas por inhalación de humo y quemaduras, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El fuego se ha declarado alrededor de las 12:45 horas en una zona de vegetación del barranco del Salt de l'Aigua de Manises (Valencia), y en su extinción han trabajado hasta cuatro medios aéreos y nueve dotaciones de bomberos, que han logrado estabilizarlo.

Hasta el lugar también se han desplazado tres ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) y otras dos de Transporte Urgente para atender a los heridos.

El Ayuntamiento de Manises ha decretado dos días de luto oficial —este domingo y el lunes—, y ha trasladado su agradecimiento a Bomberos, Protección Civil, Policía y Guardia Civil por la “excelente coordinación” en las labores de extinción. 

Incendios Comunidad Valenciana Bomberos Sociedad

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