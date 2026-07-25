La Ertzaintza solicita la colaboración de posibles testigos de un accidente ocurrido alrededor de las 09:45 horas de este sábado en la N-634, a su paso por Amorebieta (Bizkaia). En el accidente ha resultado herido grave un ciclista de 82 años que circulaba en sentido Bilbao. La víctima ha fallecido posteriormente en el hospital.

La víctima yacía tendida sobre la calzada cuando una persona ha alertado a los servicios de emergencia, que han trasladado al herido al Hospital de Cruces en helicóptero.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente. Para ello solicita la colaboración de las personas que puedan aportar información sobre el siniestro. Estos deberán ponerse en contacto con la Unidad Territorial de Tráfico de Bizkaia, en el número de teléfono 94 607 90 34.