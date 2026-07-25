Ezinegona Bordeleko herritarren eta bertara ebakuatu dituzten pertsonen artean
Bordelek erre usaina du. Frantziako hego-mendebaldeko hirirantz doazen suteak dagoeneko sentitzen dira bertako kaleetan: ke gris horixka batek estalita esnatu da hiria larunbat honetan, eztarria sumintzen du aireak ea ezinegona zabaltzen ari da bertako biztanleengan. 5.000-6.000 pertsonendako babeslekuak prestatu ditu Udalak.
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200.000 ebakuatu Girondan eta Landetan, eta suteen kea Bordelera iritsi da dagoeneko
Arcachonen hasi zen Girondako suteak 40.000 hektarea baino gehiago kiskali ditu eta 167.000 pertsona atera behar izan dira euren etxeetatik. Bisscarrossen hasitako Landetako suteak, berriz, 3.500 hektarea erre ditu eta 30.000 lagun ebakuatu behar izan dituzte.
2028ko hauteskundeetara aurkeztearekin txantxetan aritu da Trump
Beste agintaldi baterako hautagaia izateko aukera aipatu du Donald Trumpek Etxe Zuriko korrespontsalen afarian, sarkasmoa erabiliz. Aurreko hauteskunde kanpainetan egin zuen bezala, txano gorri bat jantzi du, “TRUMP 2028” idatzita zuena. Dena dela, Trump (80 urte) ezingo da 2028ko hauteskundeetara aurkeztu, AEBko Konstituzioaren arabera, presidente batek gehienez ere bi agintaldi egin ditzakeelako agintean.
110.000 pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte Arcachongo sutearen ondorioz
Agintariek ohartarazi dutenez, sua kontroletik kanpo dago Arcachongo badian, eta "2022koak baino baldintza okerragoak" ditu. Eskualde horrek bere historiako sute suntsigarriena izan zuen urte hartan. Biscarrossen, beste sute batek 2.600 hektarea erre ditu, eta, hori dela eta, 31.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte.
Bruselak lau hegazkin mobilizatu ditu Greziatik eta Italiatik, Madrilgo eta Avilako suteei aurre egiten laguntzeko
"Madrilgo Erkidegoko historiako suterik larriena" dela esan du Ayusok, eta lehentasun nagusia "bizitzak salbatzea" dela azpimarratu du. Suak 6.000 hektarea inguru erre ditu dagoeneko, eta garrak "itzali ezinik" jarraitzen dute.
Trumpek muga-zergen beste oldarraldi bat hasi du: EBko ekonomia % 10eko zergen mehatxupean
AEBko Gobernuak adierazi du muga-zergak eta merkataritza negoziazioak erabiltzen jarraituko duela herrialdea berrindustrializatzeko, langileak babesteko eta merkataritza defizita murrizteko tresna gisa.
Milaka pertsona ebakuatu dituzte Landetan piztu den sute baten ondorioz
Sutea ostegun arratsaldean piztu zen Bizkarrotzeko errepide batean eta 23.000 pertsona ebarkatu behar izan dituzte. 600 suhiltzaile baino gehiago ari dira sua itzaltzeko lanetan.
Rubiok Lavrovi esan dio AEB prest dagoela Errusia eta Ukrainaren artean bitartekari lanak egiteko
Kremlinek 2022tik bi herrialdeen arteko gatazka laster konpontzeari buruzko baikortasuna murriztu du.
AEBk eta Saudi Arabiak akordio nuklearra sinatu dute
Herrialde arabiarrak uranioa aberasteko programa nuklear zibila garatu ahal izango du horri esker, eta trukean enpresa estatubatuarrek Saudi Arabian ekoizten den energia nuklearra eskuratzeko lehentasuna izango dute.
AEBk Iran bonbardatu du hamaikagarren gauez jarraian
AEBko Armadak “helburu militarrak” jo ditu Teheran hiriburuan eta herrialdearen hegoaldeko kostaldean. Iranek, erantzun gisa, AEBren herrialde aliatuei eraso egin die, Barein, Kuwait eta Jordaniako base estatubatuarrak kolpatuz.