SUTEAK FRANTZIAN
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Ezinegona Bordeleko herritarren eta bertara ebakuatu dituzten pertsonen artean

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Bordelek erre usaina du. Frantziako hego-mendebaldeko hirirantz doazen suteak dagoeneko sentitzen dira bertako kaleetan: ke gris horixka batek estalita esnatu da hiria larunbat honetan, eztarria sumintzen du aireak ea ezinegona zabaltzen ari da bertako biztanleengan. 5.000-6.000 pertsonendako babeslekuak prestatu ditu Udalak.

Suteak Suhiltzaileak Frantzia Munduko albisteak

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AMDEP9449. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 24/07/2026.- Captura de una transmisión de la cadena C-Span del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de La Casa Blanca este viernes, donde bromeo con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028 y se colocó una gorra roja con el año 2028 en la parte frontal, en Washington (EE.UU.). EFE/ C-Span /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

2028ko hauteskundeetara aurkeztearekin txantxetan aritu da Trump

Beste agintaldi baterako hautagaia izateko aukera aipatu du Donald Trumpek Etxe Zuriko korrespontsalen afarian, sarkasmoa erabiliz. Aurreko hauteskunde kanpainetan egin zuen bezala, txano gorri bat jantzi du, “TRUMP 2028” idatzita zuena. Dena dela, Trump (80 urte) ezingo da 2028ko hauteskundeetara aurkeztu, AEBko Konstituzioaren arabera, presidente batek gehienez ere bi agintaldi egin ditzakeelako agintean.

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