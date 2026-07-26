Los incendios de Gironda obligan a evacuar a más de 220 000 personas mientras el fuego se acerca a Burdeos
El incendio, situado ya a solo 15 kilómetros de Burdeos, ha calcinado 42.000 hectáreas. Francia suma casi 100.000 hectáreas quemadas en lo que va de año, un récord histórico.
Los incendios forestales que afectan al departamento francés de Gironda continúan fuera de control y han obligado ya a evacuar a 220 000 personas, una cifra inédita en Francia. El fuego, declarado el pasado miércoles en las inmediaciones de la bahía de Arcachón, avanza hacia Burdeos y se encuentra ya a solo 15 kilómetros de la ciudad, según ha confirmado este domingo su alcalde, Thomas Cazenave.
El incendio ha calcinado ya 42 000 hectáreas en Gironda. En conjunto, Francia suma casi 100 000 hectáreas quemadas desde comienzos de año, un récord histórico, según las autoridades francesas.
Nuevas evacuaciones y cortes de tráfico
Las autoridades ordenaron durante la noche nuevas evacuaciones en los municipios de Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios y Cestas, lo que elevó hasta 220 000 el número de personas que han tenido que abandonar sus viviendas o alojamientos turísticos desde que comenzó el incendio.
La Prefectura de Gironda también decretó el cierre parcial de la autopista A63, principal vía de conexión entre Burdeos y España, y suspendió el tráfico ferroviario al sur de la ciudad. Además, pidió a la población evitar desplazamientos por la zona afectada.
El viento vuelve a acelerar la propagación
Según la Prefectura, el incendio se propagó rápidamente durante la noche debido a la combinación de una vegetación extremadamente seca y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.
Las autoridades confirmaron además la aparición de un pirocumulonimbo, una nube generada por el propio incendio que favorece un comportamiento muy imprevisible del fuego y acelera su expansión.
Más de 2500 efectivos movilizados
En las labores de extinción participan 1500 bomberos, apoyados por hasta un millar de militares y 18 medios aéreos, entre ellos un avión militar A400M adaptado para lanzar hasta 20 toneladas de producto retardante.
El Ejército colabora además en la evacuación de la población, la protección de viviendas e infraestructuras, la asistencia sanitaria y el apoyo logístico a las personas desalojadas.
Cuatro investigados por conductas de riesgo
La Fiscalía de Burdeos mantiene abiertas varias investigaciones por comportamientos de riesgo durante la emergencia. Tres hombres fueron detenidos este sábado: dos de ellos, de 19 y 21 años, acusados de lanzar fuegos artificiales hacia una autovía y un complejo deportivo, y un tercero, de 33 años, por prender fuego presuntamente a unos arbustos de forma intencionada.
Además, un cuarto hombre será juzgado después de ser sorprendido fumando y haciendo una barbacoa en una zona forestal en plena ola de incendios. La Fiscalía ha precisado que, por el momento, no existe ninguna relación entre estos hechos y el gran incendio de Gironda, aunque considera que su conducta puso en riesgo la seguridad pública.
Otros incendios siguen activos en Francia
Además del gran incendio de Gironda, los bomberos continúan trabajando en otros focos importantes. En el vecino departamento de Las Landas, el fuego permanece activo aunque más estabilizado tras quemar unas 3600 hectáreas, y unas 3.000 personas ya han podido regresar a sus casas.
En Var, en el sureste del país, otro incendio se ha reactivado y ha obligado a evacuar a unas 2000 personas después de calcinar alrededor de 3250 hectáreas.
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