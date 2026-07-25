Cuatro detenidos en Gironda por cargos relacionados con la provocación de fuegos
Entre ellos figuran dos hombres de 19 y 21 años, acusados de lanzar fuegos artificiales hacia una autovía y un complejo deportivo; otro de 33 años, detenido por prender fuego intencionadamente a unos arbustos, y un cuarto hombre, que será juzgado tras ser sorprendido haciendo una barbacoa en una zona forestal en plena emergencia por los incendios.
Cuatro hombres han sido detenidos este sábado por cargos relacionados con la provocación de fuegos en la región de Gironda, en el suroeste del Estado francés, donde se combate un fuego masivo que comenzó el miércoles y que ya ha arrasado 32.700 hectáreas, además de causar 167.000 evacuaciones.
Dos de los detenidos son, según informaciones de la Fiscalía de Burdeos (capital de Gironda) citadas por la cadena pública Franceinfo, dos hombres de 19 y 21 años, empleados del sector de la restauración, que fueron arrestados de madrugada en La-Teste-de-Buch, al sur de la turística bahía de Arcachón, donde se originó el fuego de Gironda.
Se los acusa de haber lanzado fuegos artificiales en dirección a la autovía y a un complejo deportivo.
El tercer detenido, de acuerdo a las mismas fuentes, es un hombre de 33 años que fue arrestado en la periferia de Burdeos, en Lormont, "por haber prendido fuego a arbustos intencionadamente".
Según la Fiscalía de Burdeos, un cuarto hombre será juzgado después de haber sido sorprendido fumando y encendiendo una barbacoa en una zona forestal el viernes, en plena emergencia por los incendios.
Las autoridades han precisado que, por el momento, no se ha establecido ninguna relación entre estos hechos y el gran incendio que afecta a Gironda, aunque consideran que su conducta puso en peligro la seguridad pública. El caso se enmarca en el endurecimiento de la respuesta judicial frente a los comportamientos de riesgo durante la ola de incendios.
El de Gironda es el peor de los focos de llamas que asolan el país, donde hasta la fecha, en lo que va de año, se quemaron ya 98. 00 hectáreas, un récord histórico para Francia.
También son inéditas las cifras de evacuados por el fuego, ya que a los 167 000 de Gironda hay que sumarle otros 37 000 por un fuego en el vecino departamento de Las Landas.
Además de los del suroeste, también hay incendios activos en los departamentos franceses de Var, Altos Alpes, Alta Córcega y en Pirineos Orientales.
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