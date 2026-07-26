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Biscarrosse, un pueblo sin alma: el fuego destruye casas y ennegrece sus rincones

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Biscarrosse, arimarik gabeko herria: suak etxeak suntsitu eta bazterrak belztu ditu
18:00 - 20:00
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EITB

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Allí viven unas 18 000 personas, y a todas se les ha ordenado salir de casa. Los daños materiales causados por el fuego son evidentes. Casas quemadas, destruidas aquí y allá, con los rincones ennegrecidos. 

Francia Incendios Desastres naturales Sociedad

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