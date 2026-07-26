VIOLENCIA MACHISTA
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Investigan una violación a una menor en fiestas de Tudela

El presunto agresor de esta violación, cometida en torno a las 00:15 horas, ya ha sido identificado. La denuncia aún no ha sido presentada, pero los agentes que están investigando lo ocurrido sostienen que podría interponerse en breve.
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EITB

Última actualización

La Policía Foral investiga una violación a una menor cometida esta medianoche en fiestas de Tudela, según ha podido saber EITB.

La denuncia aún no ha sido presentada, pero los agentes que están investigando lo ocurrido sostienen que podría interponerse en breve.

El presunto agresor de esta violación, cometida en torno a las 00:15 horas, ya ha sido identificado.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

Tudela Víctimas de violencia machista Violencia machista Abusos sexuales Sociedad

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