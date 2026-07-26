Investigan una violación a una menor en fiestas de Tudela

La Policía Foral investiga una violación a una menor cometida esta medianoche en fiestas de Tudela, según ha podido saber EITB.

La denuncia aún no ha sido presentada, pero los agentes que están investigando lo ocurrido sostienen que podría interponerse en breve.

El presunto agresor de esta violación, cometida en torno a las 00:15 horas, ya ha sido identificado.