INDARKERIA MATXISTA

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Tuterako jaietan adingabe bati egindako bortxaketa ikertzen ari dira

Ustezko erasotzailea identifikatu dute jada. Biktimak oraindik ez du salaketa aurkeztu, baina gertatutakoa ikertzen ari diren agenteek esan dute laster egin dezakeela.

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EITB

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Tuterako jaietan adingabe batek jasandako bortxatu ikertzen ari da Foruzaingoa, EITBk jakin duenez.

Biktimak oraindik ez du salaketa aurkeztu, baina gertatutakoa ikertzen ari diren agenteek esan dute laster egin dezakeela.

Bortxaketa horren ustezko erasotzailea identifikatu dute jada.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren baten berri baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan; beraz, ezabatu egin behar da.

Tutera Indarkeria matxistaren biktimak Indarkeria matxista Sexu erasoak Gizartea

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