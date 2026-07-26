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Emakume batek sexu-erasoa salatu du Bilbon

Ertzaintzak ikerketa abiatu du eta ustezko erasotzailea atxilotu du, 26 urteko gizon bat, sexu-askatasunaren aurkako delitua egotzita. Erasoa larunbat goizean jazo zen, Bilboko Iturralde auzoko hiri-eremu batean.

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EITB

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43 urteko emakume batek sexu-erasoa salatu du Bilbon, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Ertzaintzak ikerketa abiatu du eta ustezko erasotzailea atxilotu du, 26 urteko gizon bat, sexu-askatasunaren aurkako delitua egotzita.

Erasoa larunbat goizean jazo zen, Bilboko Iturralde auzoko hiri-eremu batean.

Erasoa jasan zuen emakumea Basurtuko Ospitalera eraman zuten, sexu-erasoen biktimentzako protokoloa abian jarri ondoren.

Atxilotua Bilboko ertzain-etxean dago, polizia-eginbideekin jarraitzeko, eta, amaitu ondoren, epailearen esku utziko dute.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren baten berri baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan; beraz, ezabatu egin behar da.

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