VIOLENCIA MACHISTA

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Una mujer denuncia una agresión sexual en Bilbao

La Ertzaintza ha iniciado una investigación y ha detenido al presunto agresor, un hombre de 26 años, por un delito contra la libertad sexual. La agresión fue cometida el sábado por la mañana, en un descampado urbano del barrio bilbaíno de Iturralde.
Euskaraz irakurri: Emakume batek sexu-erasoa salatu du Bilbon
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EITB

Última actualización

Una mujer, de 43 años, ha denunciado una agresión sexual cometida este sábado en Bilbao, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La Ertzaintza ha iniciado una investigación y ha detenido al presunto agresor, un hombre de 26 años, por un delito contra la libertad sexual.

La agresión fue cometida el sábado por la mañana, en un descampado urbano del barrio bilbaíno de Iturralde.

La mujer agredida fue trasladada al Hospital de Basurto, tras ponerse en marcha el protocolo para víctimas de agresión sexual.

El detenido se encuentra en dependencias de la Ertzain-etxea de Bilbao, para continuar con las diligencias policiales y, una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

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