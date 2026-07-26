Una mujer denuncia una agresión sexual en Bilbao

Una mujer, de 43 años, ha denunciado una agresión sexual cometida este sábado en Bilbao, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La Ertzaintza ha iniciado una investigación y ha detenido al presunto agresor, un hombre de 26 años, por un delito contra la libertad sexual.

La agresión fue cometida el sábado por la mañana, en un descampado urbano del barrio bilbaíno de Iturralde.

La mujer agredida fue trasladada al Hospital de Basurto, tras ponerse en marcha el protocolo para víctimas de agresión sexual.

El detenido se encuentra en dependencias de la Ertzain-etxea de Bilbao, para continuar con las diligencias policiales y, una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial.