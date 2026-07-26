Una mujer denuncia una agresión sexual en Bilbao
Una mujer, de 43 años, ha denunciado una agresión sexual cometida este sábado en Bilbao, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
La Ertzaintza ha iniciado una investigación y ha detenido al presunto agresor, un hombre de 26 años, por un delito contra la libertad sexual.
La agresión fue cometida el sábado por la mañana, en un descampado urbano del barrio bilbaíno de Iturralde.
La mujer agredida fue trasladada al Hospital de Basurto, tras ponerse en marcha el protocolo para víctimas de agresión sexual.
El detenido se encuentra en dependencias de la Ertzain-etxea de Bilbao, para continuar con las diligencias policiales y, una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
Te puede interesar
La UME da por contenido el gran incendio entre Madrid y Ávila, aunque mantiene focos activos
La mejora de las condiciones meteorológicas ha permitido avanzar en la contención del fuego, que afecta a unas 45 000 hectáreas y mantiene a cerca de 100 000 personas evacuadas o confinadas.
Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio obliga a Salud Pública a realizar mediciones del aire
El fuego se ha declarado en la madrugada de este domingo, afectando a material electrónico y de desecho, lo que ha generado una nube de humo negro.
Continúa fuera de control el incendio en la Vall d'Uixó
La mejora de las condiciones meteorológicas durante la noche ha permitido reforzar las líneas de control, pero el fuego continúa activo y mantiene miles de personas desalojadas.
Investigan una violación a una menor en fiestas de Tudela
El presunto agresor de esta violación, cometida en torno a las 00:15 horas, ya ha sido identificado. La denuncia aún no ha sido presentada, pero los agentes que están investigando lo ocurrido sostienen que podría interponerse en breve.
La Fiscalía rechaza que se interrogue a un nuevo testigo en el caso Pablo Ibar
La defensa del preso de origen vasco cuenta con un testimonio que podría exculparlo y presentará alegaciones para que el juez abra un nuevo proceso.
Biscarrosse, un pueblo sin alma: el fuego destruye casas y ennegrece sus rincones
Allí viven unas 18 000 personas, y a todas se les ha ordenado salir de casa. Los daños materiales causados por el fuego son evidentes. Casas quemadas, destruidas aquí y allá, con los rincones ennegrecidos.
88 500 evacuados y confinados por los incendios en Ávila y Madrid
El fuego ha arrasado ya más de 45 000 hectáreas. El Gobierno español ha ampliado la emergencia nacional a la provincia de Toledo. Marlaska ha anticipado una noche "muy complicada" tras la "unión técnica" de los incencios.
La Ertzaintza busca testigos del accidente de tráfico por el que ha resultado muerto un ciclista en Amorebieta
El accidente se ha producido a primera hora de este sábado, cuando una persona ha encontrado al ciclista tendido sobre la calzada. El herido ha sido trasladado en estado grave al Hospital de Cruces, donde ha fallecido esta tarde.
Un fallecido y cinco personas hospitalizadas en un incendio en Manises (Valencia)
El fuego, que los bomberos dan por estabilizado, se ha declarado alrededor de las 12:45 horas en una zona de vegetación de un barranco.