INCENDIOS EN ESPAÑA
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Las zonas afectadas por los incendios de Madrid y Ávila serán declaradas “zonas catastróficas”

El Consejo de Ministros aprobará este martes el real decreto que permitirá que estas zonas accedan a ayudas para la reparación de daños.
Llamas del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preventiva este sábado ante el avance del grave incendio de Burgohondo que, junto con el de Madrid, tienen en vilo a la población aledaña y que han quemado ya más de 45.000 hectáreas. César Vallejo Rodríguez / Europa Press 26 JULIO 2026 INCENDIO FORESTAL 26/7/2026
La Adrada, en Ávila, evacuado de forma preventiva. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Madrilgo eta Avilako suteek kaltetutako guneak “hondamendi eremu” izendatuko dituzte
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha visitado este domingo el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila), donde ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para declarar las zonas afectadas por los incendios como "gravemente afectadas por una emergencia de protección civil". Esta figura, conocida comúnmente como declaración de zona catastrófica, permitirá activar las ayudas estatales para la reparación de los daños.

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