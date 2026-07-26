El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha visitado este domingo el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila), donde ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para declarar las zonas afectadas por los incendios como "gravemente afectadas por una emergencia de protección civil". Esta figura, conocida comúnmente como declaración de zona catastrófica, permitirá activar las ayudas estatales para la reparación de los daños.