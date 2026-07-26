Las zonas afectadas por los incendios de Madrid y Ávila serán declaradas “zonas catastróficas”
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha visitado este domingo el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila), donde ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para declarar las zonas afectadas por los incendios como "gravemente afectadas por una emergencia de protección civil". Esta figura, conocida comúnmente como declaración de zona catastrófica, permitirá activar las ayudas estatales para la reparación de los daños.
Te puede interesar
Se reactiva en Castejón el incendio declarado el pasado viernes
Los bomberos trabajan para sofocar el fuego, reavivado junto al Hotel Villa Castejón, sin que haya personas afectadas.
Sin visibilidad y rodeados de llamas: así avanza un camión de bomberos en Madrid
En la grabación se escucha a los efectivos alertar del peligro de la situación y expresar sus dudas sobre la ruta seguida. "No vemos nada", "Muy peligroso esto" o "Si se para el camión aquí, lo flipamos" son algunas de las frases que reflejan la dificultad y el riesgo de su intervención
Una mujer denuncia una agresión sexual en Bilbao
La Ertzaintza ha iniciado una investigación y ha detenido al presunto agresor, un hombre de 26 años, por un delito contra la libertad sexual. La agresión fue cometida el sábado por la mañana, en un descampado urbano del barrio bilbaíno de Iturralde.
La UME da por contenido el gran incendio entre Madrid y Ávila, aunque mantiene focos activos
La mejora de las condiciones meteorológicas ha permitido avanzar en la contención del fuego, que afecta a unas 77 000 hectáreas y mantiene a cerca de 100 000 personas evacuadas o confinadas.
Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio obliga a Salud Pública a realizar mediciones del aire
El fuego se ha declarado en la madrugada de este domingo, afectando a material electrónico y de desecho, lo que ha generado una nube de humo negro.
Continúa fuera de control el incendio en la Vall d'Uixó
La mejora de las condiciones meteorológicas durante la noche ha permitido reforzar las líneas de control, pero el fuego continúa activo y mantiene miles de personas desalojadas.
Investigan una violación a una menor en fiestas de Tudela
El presunto agresor de esta violación, cometida en torno a las 00:15 horas, ya ha sido identificado. La denuncia aún no ha sido presentada, pero los agentes que están investigando lo ocurrido sostienen que podría interponerse en breve.
La Fiscalía rechaza que se interrogue a un nuevo testigo en el caso Pablo Ibar
La defensa del preso de origen vasco cuenta con un testimonio que podría exculparlo y presentará alegaciones para que el juez abra un nuevo proceso.
Biscarrosse, un pueblo sin alma: el fuego destruye casas y ennegrece sus rincones
Allí viven unas 18 000 personas, y a todas se les ha ordenado salir de casa. Los daños materiales causados por el fuego son evidentes. Casas quemadas, destruidas aquí y allá, con los rincones ennegrecidos.