SUTEAK ESPAINIAN

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Madrilgo eta Avilako suteetan kaltetu diren guneak “hondamendi-eremu” izendatuko dituzte

Ministroen Kontseiluak errege-dekretua onartuko du asteartean, eta, horri esker, kalteak konpontzeko laguntzak eskuratzeko aukera izango dute. 

Llamas del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preventiva este sábado ante el avance del grave incendio de Burgohondo que, junto con el de Madrid, tienen en vilo a la población aledaña y que han quemado ya más de 45.000 hectáreas. César Vallejo Rodríguez / Europa Press 26 JULIO 2026 INCENDIO FORESTAL 26/7/2026

Adrada (Avila) modu prebentiboan ebakuatu dute. Argazkia: Europa Press.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea Navaluengako (Avila) Aginte Postu Aurreratuan egon da gaur, eta bertan iragarri du Ministroen Kontseiluak errege-dekretu bat onartuko duela asteartean, kaltetutako eremuak "babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu" izendatzeko. "Hondamendi-eremu" izendatuta, Estatuak horrelakoei aurre egiteko ematen dituen laguntzak jasotzeko aukera izango dute.

UMEk kontrolatutzat jo du Madril eta Avila arteko sute handia, baina oraindik badira su-gune aktiboak
Suteak Madril Suhiltzaileak Pedro Sanchez Gizartea

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