SUTEAK ESPAINIAN

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Ikuspenik gabe eta garrez inguratuta: honela doa suhiltzaileen kamioi bat Madrilen

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Llamas del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preventiva este sábado ante el avance del grave incendio de Burgohondo que, junto con el de Madrid, tienen en vilo a la población aledaña y que han quemado ya más de 45.000 hectáreas. César Vallejo Rodríguez / Europa Press 26 JULIO 2026 INCENDIO FORESTAL;PIXELADA 26/7/2026
18:00 - 20:00
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EITB

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Irudiotan, agenteak egoeraren arriskuaz ohartarazten eta jarraitutako ibilbideari buruzko kezkak partekatzen dituzte. "Ez dugu ezer ikusten", "Oso arriskutsua da hau" edota "Kamioia hemen gelditzen bada, flipatu egingo dugu" dira haien esku-hartzearen zailtasuna eta arriskua islatzen duten esaldietako batzuk.

Suteak Madril Espainia Hondamendi naturalak Gizartea

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